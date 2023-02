La scandalosa vita della duchessa di Argyll

Per la prima volta a Torino l’opera di Thomas Adès Un nuovo allestimento che rende omaggio ai ritratti erotici di Carlo Mollino

Piccolo Regio Puccini, dal 10 al 18 marzo 2023

Venerdì 10 marzo alle ore 20, per la prima volta a Torino, va in scena al Piccolo Regio Puccini Powder Her Face (Incipriale il viso) del compositore inglese Thomas Adès. Rappresentata in prima assoluta nel 1995 al Cheltenham Music Festival, è una delle opere contemporanee più eseguite in teatro, oltre ad aver avuto anche una versione cinematografica.

Il libretto, ironico e spiritoso, di Philip Henscher è basato sulla vita di Ethel Margaret Whigham e sul suo burrascoso divorzio dal secondo marito, Ian Douglas Campbell, undicesimo duca di Argyll, che destò clamore e scandalo nel 1963.

Il processo terminò con la condanna della duchessa per adulterio e atti osceni e scatenò i pruriti dei tabloid britannici, a partire dalle prove che Campbell portò al giudice: una lista di ottantotto nomi, presunti amanti della moglie, e delle “piccanti” polaroid.

Abbandonata da tutti, visse tra il 1978 e il 1990 in un appartamento al Grosvenor House Hotel, da cui fu sfrattata per debiti. Trascorse gli ultimi anni di vita in una casa di cura, dove morì nel luglio del 1993.

L’opera da camera è suddivisa in 8 scene separate da intermezzi musicali; la prima e l’ultima scena sono ambientate negli anni ’90, mentre le altre spaziano dagli anni ’30 e agli anni ’70.

Tra continui flashback, i ricordi si rincorrono e si intrecciano in un gioco di travestimenti e doppi sensi in puro stile british grazie a una musica avvincente e enigmatica.

Visione sconsigliata a un pubblico minore di 16 anni.

Info e vendita on line su www.teatroregio.torino.it e www.vivaticket.it

