Da oggi, venerdì 3 febbraio, è online il video di “DISORDINE” (https://youtu.be/cN7n0D4EtlQ), il nuovo brano di FIAT131 e SERENA BRANCALE.

Il videoclip, girato a Roma e diretto da Giampiero Gratta, è l’interpretazione della malinconia di due persone che si sono molto amate ma che oramai sono verso la fine di un rapporto.

Il tramonto naturale e mozzafiato mostrato nelle immagini del video rappresenta la fine del ciclo di un amore importante, con i due artisti che, a fine brano, si riuniscono in un abbraccio iconico.

«Girare il video nel cuore di Roma insieme a Serena è stato emozionante, sul set c’era un clima familiare, che ci ha permesso di girare le riprese ed essere spontanei davanti la telecamera – racconta FIAT131 – Ringrazio Giampiero Gratta, il regista, che ci ha permesso di vivere questo momento magico con un finale mozzafiato grazie ad un tramonto difronte al Colosseo».

Il nuovo brano “Disordine” (https://ada.lnk.to/Disordine), presentato in anteprima live, recentemente dai due artisti, al Blue Note di Milano (4 concerti tutti sold out) e all’Auditorium Parco della Musica di Roma, sold out anch’esso, racconta il senso di malinconia e solitudine che si prova alla perdita di una persona cara. Le due voci si alternano perfettamente su un tappeto sonoro fatto di note al pianoforte e si fondono nel commovente ritornello.

Il nuovo singolo segue l’uscita di “Pupille” (https://ada.lnk.to/pupille), brano del cantautore che ha superato le selezioni di Area Sanremo 2022 grazie alla sua intensità e che gli ha permesso di esibirsi in prima serata su Rai1 durante la finale di Sanremo Giovani.

La ballad itpop ha raggiunto la Top 5 della classifica Earone dei brani indipendenti più trasmessi in radio, la Top 20 della classifica EarOne dei brani italiani più trasmessi dalle radio e la Top 50 della classifica generale di EarOne.

Il ritmo disteso dell’ itpop e una penna indie struggente che non nasconde le vulnerabilità sono le caratteristiche del cantautore, originario di Arcavacata in provincia di Cosenza, che è in grado di tradurre in melodia le emozioni più profonde con canzoni dalla grande personalità.

La scorsa estate FIAT131 ha vinto Deejay On Stage, il contest di Radio Deejay, con il brano “Caramelle”. A ottobre ha pubblicato “Per sentirsi meno soli”, un rifacimento dell’iconica “Notte prima degli esami” con la collaborazione di piazzabologna e l’inconfondibile voce di Antonello Venditti, entrando al primo posto della classifica Viral 50 Italia di Spotify e in numerose playlist editoriali indie.

www.instagram.com/fiat__131/

