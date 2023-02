CoorDown presenta l’indagine “L’accertamento della disabilità e le persone con sindrome di Down” – Invito: 8 febbraio, 10.30 – Live Youtube e Facebook

Le persone con disabilità per ottenere prestazioni e agevolazioni, o per accedere ai servizi per il collocamento al lavoro, devono ottenere il riconoscimento dello loro status, un percorso sovente costellato di ostacoli e disagi, talora di disparità e conflitti.

Ma nel dettaglio quali sono le difficoltà che incontrano le persone con sindrome di Down nei percorsi di accertamento della disabilità? Come si è modificato il fenomeno nel tempo?

Su questi aspetti CoorDown ha condotto una specifica indagine su 417 famiglie, ha analizzato i dati ed ora ne presenta i risultati assai rilevanti.

In appendice all’indagine, CoorDown formula alcune proposte di intervento normativo a vantaggio della semplificazione amministrativa e della certezza dei diritti nell’interesse di tutte le persone con disabilità, non solo di quelle con sindrome di Down.

L’occasione è la conferenza programmata per mercoledì 8 febbraio, alle ore 10.30 in diretta streaming su Youtube e Facebook. Sul sito di CoorDown saranno disponibili il report e l’abstract dell’indagine per approfondire il problema e le possibili soluzioni.

Saranno presenti all’incontro anche referenti INPS con i quali si cerca, e in parte si è già avviato, un confronto propositivo.

Altri articoli Disabilità su Dietro La Notizia