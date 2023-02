Sono passati decenni da quando le imbarcazioni navigavano con delle mappe o addirittura a vista. La tecnologia e la sua evoluzione hanno portato anche nel mercato delle barche importanti novità. Strumenti di navigazione sempre più sofisticati e di facile utilizzo, che permettono di capire in tempo reale la nostra posizione, la nostra rotta r molti altri dettagli per garantire soprattutto sicurezza

Strumentazione satellitare nella nautica

Attualmente per la navigazione vengono utilizzate delle carte nautiche elettroniche e di informazione ECDIS, Electronic Chart Display and Information System, reso obbligatorio a bordo di determinate tipologie di imbarcazioni. Questo strumento è parte del sistema di navigazione integrato, pertanto riceve dati da diversi strumenti di bordo: girobussola, ecoscandaglio, il solcometro e molti altri, così da poter garantire numerose funzionalità. In alcuni casi fornisce informazioni su porti e dati meteorologici.

Il sistema di navigazione GPS

Sicuramente nella strumentazione di bordo, oltre alle carte nautiche, l’ecoscandaglio, il radar e la bussola, non può mancare il GPS nautico. Grazie a questo accessorio, strumento è possibile migliorare la propria sicurezza durante la navigazione. Le informazioni ricevute e visualizzate sul display, vanno oltre longitudine e latitudine, forniscono infatti importanti informazioni sulle previsioni meteo, ad esempio del porto in cui siamo diretti.

Esiste solo un tipo di GPS nautico ?

Assolutamente no. Oltre alla diversità dei modelli e le grandezze del display su cui visualizzeremo le nostre informazioni, potremo scegliere di quale tipo di strumento avvalerci. La tecnologia ha permesso di sviluppare diversi tipi di GPS nautico, da quello portatile, utilizzabile anche sulla terra ferma, a quelli da fissare sull’imbarcazione ed alcuni in cui é abbinato ad esempio l’ecoscandaglio

Quale può essere il mio GPS ideale ?

Dipende sicuramente dal tipo di utilizzo che ne verrà fatto, dal tipo di imbarcazione che utilizziamo e dal tipo di navigazione che effettueremo. In relazione a questo tipo di informazioni, è possibile pensare a quale strumentazione e relativi costi, può essere necessario alle nostre uscite in barca. AL giorno d’oggi le diverse attività che si occupano di nautica sono in grado di fornire una vasta scelta di apparecchiature e di tecnologie in grado di soddisfare le esigenze del cliente. uno dei fattori fondamentali della scelta é sicuramente la sicurezza. L’importanza di queste strumentazioni é fondamentale, se pensiamo a quanti imprevisti potrebbero accadere in mezzo al mare. Avere una strumentazione in grado di fornire utili informazioni in caso di necessità e la possibilità di essere individuati facilmente sono sempre più necessarie.

