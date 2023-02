ITA Airways è presente per la prima volta alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT), in programma a Milano fino al 14 febbraio.

Lo stand, nel padiglione 4 della fiera, è caratterizzato dal claim “Un cielo sempre più azzurro” e all’interno sono previsti diversi corner dedicati al mondo di ITA Airways.

Primo fra tutti quello dove i visitatori potranno provare la nuova poltrona business di lungo raggio di ITA Airways e sentirsi per un attimo in volo, seguito da uno spazio dedicato al programma di fidelizzazione della Compagnia Volare, arrivato ad oltre 900.000 iscritti e da un corner allestito per conoscere ed iscriversi alla piattaforma ITA Connect.

Allo stand della Compagnia ci sarà anche la possibilità di visitare virtualmente l’Airbus A350 tramite l’ausilio dei nuovi visori Oculus META QUEST 2 di ultima generazione, realizzati con una tecnologia 3D molto avanzata che offriranno un’esperienza unica ed estremamente realistica anche grazie ai virtual controller, vere e proprie estensioni delle mani attraverso cui il cliente avrà la sensazione di toccare l’interno dell’aereo.

Focus della BIT la prossima stagione estiva. ITA Airways opererà nella Summer 2023 68 destinazioni, di cui 22 nazionali, 36 internazionali e 10 intercontinentali.

Con il nuovo network summer 2023, ITA Airways ha l’obiettivo di incrementare rispetto al 2022, il 60% in più di passeggeri e l’80% in più di revenue. In virtù dell’espansione del network intercontinentale è da sottolineare anche la crescita della Compagnia nel settore cargo, che nel 2022 ha movimentato circa 50.000 tonnellate di merce e che punta ad una crescita dell’80% del trasportato nel 2023.

