Incontro dedicato alla prevenzione truffe e alla sicurezza

Un appuntamento dedicato alla prevenzione dalle truffe e alla sicurezza dei cittadini organizzato dal Comune di Novate Milanese in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri per martedì 21 febbraio alle 17 nella sala teatro comunale “G. Testori”.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere i consigli e le precauzioni per non cadere in truffe e raggiri direttamente dalle Forze dell’ordine che operano sul nostro territorio.

La partecipazione all’incontro è rivolta a cittadini di tutte le età, con un’attenzione particolare rivolta alle fasce della popolazione maggiormente esposte allo spiacevole fenomeno delle truffe.

Alla presenza dei Carabinieri, martedì in sala teatro si affiancherà anche quella della Polizia Locale, che attraverso il proprio lavoro fornisce un’indispensabile e altrettanto prezioso contributo alla sicurezza del territorio e delle persone che lo vivono.

Comune di Novate Milanese

