Realizzazione siti web, l’ importanza di capire a cosa serve

La voglia di avere un sito web, spesso confonde le idee sulla vera utilità del servizio che può essere creato. La creazione di siti internet ha molte variabili che cambiano totalmente il risultato finale del prodotto.

Creazione sito web professionale

I siti web professionali, hanno obiettivi totalmente diversi da un sito creato per hobby. Sono diverse le intenzioni, le tecnologie utilizzate, gli elementi inseriti, la grafica utilizzata, gli spazi che occupa il sito stesso. Ci sono siti mono pagina, senza categorie. Ci sono siti in cui é fondamentale avere una galleria di immagini. Esistono molteplici modalità di rendere le fotografie inserite scaricabili o meno. Poi ci sono le piattaforme che danno la possibilità di utilizzare dei layout grafici già pre confezionati, mentre c’è chi per la creazione siti internet utilizza totalmente il linguaggio html, andando a creare ogni singolo dettaglio del sito.

Cosa deve essere chiaro nella creazione siti web ?

Ogni sito web nasce con scopi differenti, può essere informativo, può essere un e-commerce, può essere un sito di immagini o di video. Per questo la realizzazione siti web, richiede le giuste competenze tecniche e anche la consapevolezza di quello che si sta facendo. E’ inutile sprecare tempo e denaro per avere un sito a 20 pagine e categorie, quando ad esempio ne basterebbero tre.

L’importanza della SEO

Ad alcune persone creare un sito internet é utile per avere una pagina informativa. Lasciare ad esempio a una persona un biglietto da visita, address che rimanda ad un sito in cui sono presenti informazioni sulla persona o attività. Il caso può essere totalmente contrario. Un sito può servire per essere trovati. E’ quindi fondamentale avere un buon posizionamento nei motori di ricerca con più parole chiave e curare l’importante aspetto della SEO. Per questo vengono installati all’interno del sito dei plug in , degli elementi , in grado di dare informazioni utili al raggiungimento di una buona scrittura SEO

Come e quando inserire dei contenuti ?

A questa domanda possiamo rispondere che é fondamentale avere un piano editoriale. Ogni azienda o persona fisica dovrebbe pensare ad ottimizzare in tutti gli aspetti, il proprio sito. Non è certo semplice e per questo esistono dei professionisti pronti ad ascoltare le esigenze del cliente e indirizzarlo verso le migliori soluzioni. La creazione siti internet é solo l’inizio di un percorso a cui è consigliata una formazione, ad esempio su come inserire dei contenuti, capire su quale piattaforma si stia lavorando, oppure affidarsi a persone competenti che svolgono questi tipi di attività come lavoro. La buona volontà non basta.

