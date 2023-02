Reggie Mcgoon si è ispirata a , un termine tradizionale per le donne transgender che è stato quasi cancellato dalla dominazione coloniale

Reggie Mcgoon è conosciuta come “Regina Madre” della comunità transgender delle Fiji.

Mcgoon, che vive a Savusavu – una città dell’isola settentrionale di Vanua Levu – e che spesso si fa chiamare Nana Reggie, gestisce un salone di parrucchiere e ricorda quando ha iniziato a esprimere liberamente la sua identità.

“Sono stata una delle prime persone trans a girare per la città di Suva con i tacchi alti di giorno. Tutti mi guardavano con ostilità ed io, cominciavo finalmente a divertirmi!”.

Mcgoon ha preso coraggio e ispirazione dalla celebrazione di un terzo genere – “vakasalewalewa” nella cultura tradizionale delle Fiji. Il termine iTaukei si riferisce alle persone assegnate al sesso maschile alla nascita che si identificano come donne e la cui identità è riconosciuta e valorizzata.

La situazione è cambiata dopo la colonizzazione delle Figi da parte degli inglesi nel 1874. Queste culture sono state condannate e in gran parte cancellate dalla Chiesa e dalla legge coloniale.

“Se era accettato allora, non capisco perché non possa esserlo adesso”, dice Mcgoon.

Ma Mcgoon ricorda che a scuola veniva rimproverata dagli insegnanti perché giocava sempre con le bambine e non c’era spazio per discutere di identità di genere alternative.

“La gente non ne parlava perché era un grande tabù, perché è inculcato nelle menti dei giovani perché questo è un Paese cristiano e non si dovrebbe parlare di queste cose”.

A Savusavu esiste una piccola comunità transgender, ma Mcgoon dice che è molto più difficile per chi vive nei villaggi, che sono più conservatori.

“Nei villaggi, lo stigma è ancora presente. Si vestono così, ma in modo nascosto. Vanno in discoteca, ma poi corrono in bagno e si tolgono il trucco prima di tornare al villaggio”.

“Vakasalewalewa è un termine che stiamo continuamente rivendicando senza vergogna, come riconoscimento della nostra ricca storia, delle nostre tradizioni e del nostro diritto di esistere”, afferma Sulique Waqa, fondatrice di Haus of Khameleon, un movimento con sede nelle Fiji che si batte per l’uguaglianza dei transgender nel Pacifico.

Una ricerca condotta da Haus of Khameleon, in collaborazione con l’Asia Pacific Transgender Network, ha rilevato che la popolazione trans delle Fiji deve affrontare enormi ostacoli all’accettazione sociale, alti livelli di violenza e un accesso limitato ai servizi sanitari specifici per le loro esigenze.

In uno studio del 2021 basato sulla comunità, il 40% delle donne trans ha dichiarato di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali contro la propria volontà.

Scopri altri articoli di attualità dal mondo su Dietro La Notizia.