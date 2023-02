Paris Hilton, travestita per presenziare nascita del figlio

Paris Hilton è stata sotto i riflettori per così tanto tempo che lei e suo marito, Carter Reum, hanno deciso di mantenere privata la nascita del loro figlio surrogato.

Tanto che la Hilton ha dichiarato recentemente alla rivista Harper’s Bazaar di essersi vestita per andare in ospedale per la sua nascita.

“Tutta la mia vita è stata così pubblica”, ha dichiarato alla rivista. “Non ho mai avuto nulla per me. Abbiamo deciso che volevamo avere questa esperienza tutta per noi”.

La Hilton ha raccontato di aver indossato una parrucca marrone e una felpa con cappuccio quando si è registrata in ospedale sotto falso nome al momento della nascita del figlio, a gennaio.

La nota imprenditrice e la nipote del magnate Hilton, che ha contribuito a lanciare il fenomeno “essere famosi per essere famosi”, ha dichiarato di sentire un forte bisogno di proteggere suo figlio.

La cosa ha senso se si considera tutta l’attenzione che ha ricevuto fin dall’adolescenza e l’esperienza traumatica che ora dice di aver vissuto dopo essere stata mandata in un programma di modifica del comportamento.

“Voglio proteggerlo e stare con lui ogni secondo”, ha detto. “Si scatena un istinto materno che non avevo mai avuto prima. Ora mi sento così completa”.

La Hilton ha anche espresso la sua gioia per l’unione con Reum, che ha sposato nel novembre 2021.

“Sento che dopo tutto l’inferno che ho passato, sto finalmente ottenendo quello che mi merito, cioè qualcuno di cui fidarmi e con cui costruire una vera vita”.

