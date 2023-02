Oggi a Radio 24 in Container con Massimo De Donato alle 13.15 andrà in onda l’intervista a Ivano Gabrielli Direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni su attacco hacker nel mondo dei trasporti e della logistica. Per l’ascolto www.radio24.it e in podcast.

CONTAINER è l’approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica, un settore che rappresenta in Italia la terza filiera per fatturato (dopo l’agroalimentare e l’edilizia) e che vale il 12% del Pil nazionale, oltre a rappresentare la cerniera di collegamento tra il mondo produttivo e il consumatore finale.

L’efficienza del sistema di trasporto, sia di passeggeri sia di merci, ha sempre avuto un ruolo determinante nello sviluppo economico e sociale di un popolo. E la capacità di muovere gli atomi – unita oggi a quella di spostare bit – può ancora cambiare le sorti di una nazione.

Cybercrime: il 40% degli attacchi coinvolgono i trasporti e la logistica

Nei giorni scorsi, migliaia di server italiani sono rimasti vittima di un attacco hacker che ha richiesto l’intervento sia della Polizia Postale e delle Comunicazioni, sia dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Ai microfoni di Massimo De Donato, su Radio24, Ivano Gabrielli, Direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni, ha fornito le cifre del fenomeno.

La digitalizzazione del settore e il rapido sviluppo di nuove tecnologie, non sempre accompagnati da adeguati protocolli di sicurezza e da una giusta formazione, rappresentano infatti un elemento di vulnerabilità del sistema, sempre più spesso sfruttato per cyberattacchi che coinvolgono anche i consumatori.

Il tema era stato già affrontato la scorsa settimana da Container con un’intervista esclusiva al direttore del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Andrea Billet.

