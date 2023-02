«Cuore-sostantivo maschile», al Teatro Franco Parenti-Milano

«Cuòre» nasce così, come un dialogo pubblico sul Teatro, sulla morte, sulla nostra vita.

E si prova ad andare, senza pudore, in luoghi della propria memoria e della propria intimità, nel tentativo di trasformare la propria vita in qualcosa di collettivo.

Tra autobiografia e incubi, la voce umana diventa quella di animali, per poi trasformarsi in passi di danza, in ricordi di note cantate; fino all’incontro davanti ad un Teatro chiuso, per dirsi che nonostante tutto, non è finita: l’ultimo spettacolo sarà meraviglioso.

Il concetto di originalità vuole essere sinonimo di verità. Ma la verità è anche un percorso da fare, non un traguardo da cui partire. E si sa che noi tutti preferiamo ignorarla, la verità.

Per non soffrire. Per non guarire. Perché altrimenti diventeremmo quello che abbiamo paura di essere. Vivi.

Ogni verità è un percorso tracciato solo attraversando la vita stessa. Passata. Presente. E futura. Forse.

Con Daniela Giovanetti, Alvia Reale e con la regia di Alvia Reale.

Al Teatro Parenti di Milano dal 21 febbraio al 2 marzo 2023

Info e biglietteria 02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it

PREZZI POSTO UNICO

intero 18,50€ + 1,50€ quota energia;

under26/over65 15€; convenzioni 15€

ORARI

martedì 21 Febbraio h 21:00; mercoledì 22 Febbraio h 20:15; giovedì 23 Febbraio h 18:45; venerdì 24 Febbraio h 20:15; sabato 25 Febbraio h 20:15; domenica 26 Febbraio h 17:00; martedì 28 Febbraio h 21:00; mercoledì 1 Marzo h 20:15; giovedì 2 Marzo h 18:45

