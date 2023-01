Il gioco d’azzardo in Lombardia si trasferisce online

Il gioco d’azzardo fisico è ancora presente in tutto il paese. Ma, durante la pandemia, abbiamo visto un cambio strutturale nell’ambito del gioco d’azzardo. A causa del lockdown, le case da gioco hanno chiuso i battenti praticamente da un giorno all’altro. Questo ha causato molti problemi, e purtroppo moltissime case da gioco non hanno riaperto dopo la fine della pandemia.

Dopo un attimo di crisi, i giocatori hanno trovato altri modi per continuare a giocare d’azzardo, anche durante la pandemia: il gioco d’azzardo online. Questo ha dato inizio a un fenomeno molto interessante, ovvero il cambiamento strutturale del gioco da una piattaforma fisica e comune, ad un gioco di tipo virtuale ed individuale. Infatti, ad oggi, molti giocatori preferiscono il gioco d’azzardo online a quello dal vivo, e anche dopo la fine della pandemia, questo fenomeno sta continuando ad espandersi ed ad attrarre nuovi giocatori ogni giorno.

I Dati nel 2021

Nel 2021, otto miliardi e mezzo di euro sono stati spesi per il gioco d’azzardo dal vivo, nella regione della Lombardia. Questi soldi sono andati spesi per slot machines, videolottery, bingo, e scommesse sportive. Queste possono sembrare cifre molto alte, ma c’è da sapere che, prima della pandemia, erano ancora maggiori, ed ammontavano a ben 14 miliardi e 482 milioni di euro. Certo, con la pandemia è cambiato tutto.

Dopo la chiusura improvvisa delle sale da gioco dal vivo, il gioco d’azzardo ha dovuto trovare altre modalità per far continuare a giocare chi di gioco è appassionato. Ed è qui che è entrato in campo il gioco online! Grazie alla grande accessibilità della rete, ormai il gioco d’azzardo online è più popolare che mai, e si rinnova sempre. Ad esempio, questo è il nuovo sito di OnlineCasino, una piattaforma sicura ed affidabile, che cerca sempre di migliorarsi per far provare ai suoi giocatori la migliore esperienza di gioco possibile.