Dopo il successo dei live sold out dello scorso dicembre per la celebrazione dei 10 anni di “L’erba Cattiva”, Emis Killa annuncia la data evento per il suo primo concerto in un palazzetto: il rapper si esibirà sul palco del Mediolanum Forum di Milano sabato 28 ottobre 2023.

Il legame che Emis Killa ha intessuto con Milano è sempre stato molto forte e imprescindibile per la sua carriera, dagli esordi al muretto di San Babila con le battle di freestyle fino ai live completamente sold out nei principali club della città.

Il primo Mediolanum Forum, prodotto da Vivo Concerti, è la coronazione del percorso che ha portato Emis Killa a essere uno dei più importanti esponenti della scena milanese oltre che di tutto il rap italiano.

Emis Killa ha già annunciato ai propri fan che il 2023 sarà un anno di musica nuova con un nuovo album in arrivo,dopo il singolo “Lucifero” della scorsa estate e del mixtape certificato disco d’oro “Keta Music vol.3”, terzo capitolo della saga cult dell’artista uscito nel 2021 e debuttato #1 nella classifica Fimi/Gfk degli album più venduti, e l’album “17”, certificato doppio disco di platino, prodotto a quattro mani con Jake La Furia.

Nel 2022 ha festeggiato il 10° anniversario di “L’Erba Cattiva” (disco di platino) uno degli album che ha cambiato la storia del rap italiano, segnando uno spartiacque sulla scena mainstream e consacrando la carriera di Emis Killa come uno degli artisti più apprezzati e affermati da oltre dieci anni.

Biglietti disponibili dalle ore 12:00 di oggi martedì 31 gennaio su www.vivoconcerti.com e dalle ore 12:00 di domenica 5 febbraio presso tutte le rivendite autorizzate.

