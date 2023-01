Sabato 21 gennaio, al Teatro Sperimentale, alle ore 18.00, un appuntamento ormai ricorrente da molti anni, per gli Amici della Musica “Guido Michelli”, il concerto per la celebrazione del Giorno della Memoria, con il patrocinio della Comunità Ebraica di Ancona e dell’A.N.P.I.: Gabriele Pieranunzi, violino, Roma Tre Orchestra, diretta da Pietro Borgonovo, in un programma che prevede il Concerto per violino op 12 di Kurt Weill e la Sinfonia in re maggiore n. 1 di Gustav Mahler nella versione per 15 strumenti di Iain Farrington.

Il concerto vede accanto a due figure di spicco del panorama musicale italiano, Gabrile Pieranunzi e Pietro Borgonovo, la Roma Tre Orchestra. Fondata nel 2005, è la prima orchestra universitaria nata a Roma e nel Lazio, orientata all’impegno e all’eccellenza, volta alla diffusione della grande musica soprattutto tra le nuove generazioni.

L’Associazione Roma Tre Orchestra organizza concerti di musica da camera e sinfonici presso le sedi di Ateneo, il Teatro Palladium e in importanti altri luoghi della cultura cittadina tra i quali il Teatro Torlonia, l’Accademia di Danimarca, i Musei Civici di Roma (Museo Napoleonico, Bilotti e altri), il Castello di Santa Severa, la Scuola Casa dei bimbi alla Garbatella.

Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro delle Muse (07152525) e nel giorno del concerto da un’ora prima del concerto presso il Teatro Sperimentale: interi 20 euro; ridotti 12 euro; ridotti extra (giovani fino a 26 anni, compresi gli studenti universitari dell’Università Politecnica delle Marche) 5 euro. info: www.amicimusica.an.it/event/concerto-per-la-memoria-2023

