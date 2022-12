Revolutionary Road esplora, alternando i punti di vista di LEI, LUI e NOI, gli umanissimi slanci, meschinità, successi illusori e prevedibili disfatte di personaggi che ambiscono a essere felici, ma rimangono invischiati nelle menzogne che raccontano a sé stessi e agli altri pur di tirare avanti.

Lo spettacolo nasce dall’omonimo romanzo americano Revolutionary Road di Richard Yates, edito nel 1961.

Oltre allo stile letterario, la potenza del testo è segnata dalla sua capacità di leggere in maniera profetica il nascere e lo svilupparsi della Società Globalizzata, il prepararsi del conflitto tra Individuo Sociale e Individuo Reale.

La tematica del romanzo è quanto di più urgente si possa vivere nella nostra società odierna, raccontata con parole di 60 anni fa.

É impressionante pensare che questo genere di riflessioni venivano proposte da Yates al sorgere dell’era del computer come oggetto di massa.

Se avesse visto quello che accade oggi con la pandemia dei Social, in cui ognuno di noi costruisce per il mondo anche più di una identità fittizia, avrebbe probabilmente usato toni ancora più crudeli.

Ma poco importa, la capacità di analisi spietata dell’autore ha reso il suo romanzo immortale, facendone una denuncia applicabile probabilmente ad ogni epoca della storia.

Il dramma reale è che sembra che la storia ci racconti una progressiva deflagrazione di questa dinamica malata.

DA NON PERDERE!

Da Revolutionary Road di Richard Yates di Renato Gabrielli con Rossella Rapisarda, Stefano Annoni, Daniele Gaggianesi.

Regia e disegno luci Fabrizio Visconti.

Info e biglietti: Teatro Litta

intero 25,00€ – convenzioni 20,00€, ridotto Arcobaleno (per chi porta in cassa un oggetto arcobaleno) 20,00€, Under 30 e Over 65 –

15,00€, ridotto bicicletta € 15,00; Scuole di teatro e Università 15,00€.

