Dopo il grande successo de Il Clown dei Clown, David Larible, il più grande clown del mondo, presenta al Teatro Menotti dal 5 all’8 gennaio la sua nuova produzione “Destino di Clown”.

Il Clown che ha affiancato Jerry Lewis, amato da Julia Roberts e Woody Allen, porta in scena un repertorio di sketch inediti per i palcoscenici milanesi.

Nel suo nuovo show, David si presenta in un teatro ad un casting, ma le audizioni sono più complesse del previsto: il responsabile (attore comico Andrea Ginestra) è severissimo e, oltretutto, il clown pensa che tutti gli spettatori siano lì per partecipare alle selezioni e cerca quindi di coinvolgerli nei propri numeri.

Larible porta in scena per la prima volta degli sketch inediti per Milano, ma già presentati di fronte a migliaia di spettatori in tutto il mondo. E ancora una volta riesce a stupire e a far sognare oltre che a ridere a crepapelle.

Nel corso dello spettacolo, David, accompagnato dalle musiche del pianista Mattia Gregorio, si improvvisa mago, cuoco (alle prese con una montagna di piatti), cantante internazionale di karaoke, funambolo, musicista e persino lanciatore di coltelli, con

risultati esilaranti, ma regalando anche momenti molto romantici con una poetica marionetta ed un sognante carillon.

Alla fine, dopo una serie di fallimenti in queste improbabili audizioni, Larible ricorda a tutto il pubblico che, anche se non si riesce a superare un casting o a vincere uno dei tanti talent show oggi di moda, ognuno di noi ha al suo interno una bellezza inimitabile, poetica e profondamente umana. Basta sapere tornare bambini, come tutti i grandi clown ci insegnano a fare, per riscoprire queste nostre qualità e ridere di gioia assieme a chi ci sta accanto.

DAVID LARIBLE

David Larible è da anni definito dalla stampa “il più grande clown del mondo” ed è forse l’unico comico vivente in grado di esibirsi sia per il pubblico intimo dei teatri sia davanti a platee sterminate come quella del Madison Square Garden, dove è stato applaudito da oltre 120.000 persone in un solo week-end.

Quando è in scena David rapisce, seduce, commuove. Arriva in punta di piedi, lo sguardo distratto, le mani in tasca e il passo incerto. Ma pochi gesti e pochi movimenti trasformano il suo incedere in una strepitosa risata e una valanga di divertimento. I suoi riferimenti sono tanti, fra tutti quello a Charlot, sia per la comicità con retrogusto di malinconia sia perché il suo costume (in particolare il cappello) è dichiaratamente ispirato a quello di Jackie Coogan de Il Monello.

TEATRO MENOTTI

Via Ciro Menotti 11, Milano – tel. 0282873611 – biglietteria@teatromenotti.org

PREZZI

Intero – 32.00 € + 2.00 € prevendita

Ridotto over 65/under 14 – 16.00 € + 1.50 € prevendita

Acquisti online con carta di credito su www.teatromenotti.org

ORARI SPETTACOLI

5 gennaio ore 20

6 gennaio ore 16:30 e ore 20:00

7 gennaio ore 16:30 e ore 20:00

8 gennaio ore 16:30

