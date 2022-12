Bollate – Venerdì 16 e martedì 20 dicembre, dalle 17:30 presso RICA – HUB Cascina del Sole di Bollate, in via Montegrappa, si terranno quattro incontri – due per ciascun pomeriggio – dedicati a temi particolarmente importanti per le comunità cittadine.

In collaborazione con CSBNO, i corsi sono organizzati a cura del network Casa del Consumatore, nell’ambito del progetto realizzato da Casa del Consumatore APS con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 388/2000 – Art. 148 – Anno 2021) volto a promuovere iniziative pubbliche di educazione nell’ottica di aumentare il livello di tutela di consumatori e utenti.

Gli incontri sono gratuiti, aperti a tutta la cittadinanza interessata, con accesso libero fino a esaurimento posti. Della durata di un’ora ciascuno, affronteranno temi molto attuali: si parlerà di SPID, cos’è e a cosa serve, di carobollette ed energia, come affrontare le nuove sfide e, infine, di acquisti sicuri on line.

Invitati di eccellenza sono i molti cittadini che quotidianamente si confrontano su questi temi oggi diventati davvero sensibili. Dai consumatori agli operatori istituzionali che accedono a cassetti digitali contenenti dati personali, dai funzionari pubblici e privati alle famiglie che affrontano nuovi problemi legati alle forniture energetiche.

Infine, invito speciale per tutti coloro che effettuano acquisti e che vogliono operare on-line in modo sicuro.

Si consiglia di partecipare con un dispositivo proprio (smartphone, tablet o pc) per poter provare e testare le tematiche affrontate.

Programma:

venerdì 16 dicembre | ore 17.30 | Diritti digitali: lezione teorica e pratica sull’utilizzo dello SPID.

Relatori: Avv. Francesca Pinciroli – Segretario Generale della Casa del Consumatore APS e responsabile delle sedi provinciali di Milano e Monza; Paolo Olivieri – Esperto informatico

Introduzione – Cos’è lo SPID e livello di sicurezza;

Fascicolo sanitario elettronico : come cambiare il medico di famiglia; prenotare visite mediche; visualizzare i propri referti medici;

: come cambiare il medico di famiglia; prenotare visite mediche; visualizzare i propri referti medici; Agenzia delle Entrate : come estrarre a titolo gratuito visure catastali attuali e storiche, visure della mappa, visure planimetriche e ispezioni ipotecarie degli immobili di cui siamo titolari e come estrarre le visure catastali di terzi; come registrare il contratto di locazione; 730 on line e UNICO on line; Fatture e corrispettivi; Cassetto fiscale; Certificazioni Uniche;

: come estrarre a titolo gratuito visure catastali attuali e storiche, visure della mappa, visure planimetriche e ispezioni ipotecarie degli immobili di cui siamo titolari e come estrarre le visure catastali di terzi; come registrare il contratto di locazione; 730 on line e UNICO on line; Fatture e corrispettivi; Cassetto fiscale; Certificazioni Uniche; INPS: come visualizzare il proprio estratto contributivo; verificare tutte le comunicazioni ricevute; come chiedere l’Assegno Unico; come chiedere l’ISEE; e altro ancora

venerdì 16 dicembre | ore 19.00 | Diritti digitali: lezione teorica e pratica sull’utilizzo dello SPID.

Relatori: Avv. Francesca Pinciroli – Segretario Generale della Casa del Consumatore APS e responsabile delle sedi provinciali di Milano e Monza; Paolo Olivieri – Esperto informatico

Agenzia delle Entrate e Riscossione : come visualizzare il proprio estratto di ruolo; come verificare la rateizzazione delle domande in corso e decadute; richiesta di definizione agevolata;

: come visualizzare il proprio estratto di ruolo; come verificare la rateizzazione delle domande in corso e decadute; richiesta di definizione agevolata; ANPR – Anagrafe Nazionale Popolazione Residente – Anagrafe del Comune: come estrarre gratuitamente certificati anagrafici, di residenza e non solo;

Anagrafe Nazionale Popolazione Residente – Anagrafe del Comune: come estrarre gratuitamente certificati anagrafici, di residenza e non solo; Tributi Regionali – ACI: Come risparmiare il 15% sul bollo auto;

– ACI: Come risparmiare il 15% sul bollo auto; Tributi Comunali : IMU – TASI e TARI

: IMU – TASI e TARI Banca D’Italia: verificare la propria posizione alla CR – Centrale Rischi o al CAI – Centrale allarme interbancaria

martedì 20 dicembre | ore 17.30 | Bollette energia elettrica e gas

Relatori: Avv. Francesca Pinciroli – Segretario Generale della Casa del Consumatore APS e responsabile delle sedi provinciali di Milano e Monza; Paolo Olivieri – Esperto informatico; Dott.ssa Barbara Acciaro – Responsabile Nazionale Energia della Casa del Consumatore APS

Introduzione | Brevi cenni sulla differenza tra mercato libero e mercato tutelato ; cosa accadrà ai nostri contratti quando finirà il mercato tutelato;

; cosa accadrà ai nostri contratti quando finirà il mercato tutelato; Telemarketing aggressivo e contratti non richiesti;

e contratti non richiesti; Come verificare i consumi con il sito www.consumienergia.it e cercare di risparmiare sulla bolletta;

con il sito www.consumienergia.it e cercare di risparmiare sulla bolletta; Maxi bollette : morosità incolpevole e rateizzazioni;

: morosità incolpevole e rateizzazioni; Modifica unilaterale dei contratti – cosa fare

dei contratti – cosa fare Reclamo e conciliazione paritetica

martedì 20 dicembre | ore 19.00 | Acquisti online: quali sono gli strumenti a nostra disposizione per evitare le truffe

Relatori: Avv. Francesca Pinciroli – Segretario Generale della Casa del Consumatore APS e responsabile delle sedi provinciali di Milano e Monza; Paolo Olivieri – Esperto informatico; Dott.ssa Sara Capelli – Media Specialist

Introduzione | Come tutelarsi prima e dopo gli acquisti on line.

prima e dopo gli acquisti on line. Suggerimenti su come evitare le truffe utilizzando gli strumenti ideati dalla Casa del Consumatore APS

utilizzando gli strumenti ideati dalla Casa del Consumatore APS Sicurezza informatica – Pagamenti sicuri https://www.casadelconsumatore.it

http://webopac.csbno.net

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia