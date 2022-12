Da giovedì 15 a domenica 18 dicembre, uno spettacolo divertente ed emozionante, adatto a tutta la famiglia, in cui il carattere multidisciplinare del circo contemporaneo, con le sue danze, giocolerie e acrobazie, incontra il potere della musica.

Protagonisti sul palco, una spericolata acrobata aerea, un clown equilibrista e un musicista multistrumentista, prendono per mano il pubblico e lo accompagnano nella loro quotidianità, nei loro ricordi, nelle loro fantasie.

Uno spettacolo onirico e visionario, frutto di un’attenta ricerca sul rapporto tra circo e musica.

Johann Sebastian Circus

è un viaggio che conduce agli albori dell’arte circense. Nel 1977 la NASA lanciava la sonda spaziale Voyager con a bordo un disco d’oro per grammofono concepito per qualunque forma di vita extraterrestre o per la specie umana del futuro in grado di ritrovarlo.

Per comunicare la storia del nostro mondo e dell’umanità, tra le varie tracce del disco furono registrati tre brani di Bach. Dopo oltre duecentocinquanta anni di assenza dalle scene e un viaggio interstellare, Johann Sebastian Bach torna sulla terra e si adegua alla nuova musica: suona contemporaneamente il pianoforte elettrico, una batteria e un sintetizzatore – l’organo dei nostri tempi – e si esibisce in un numero di virtuosismo con le boleadoras argentine.

Accompagnati dalle sue note, una giovane e timida danzatrice scoprirà di poter essere anche una spericolata acrobata aerea, ma di aver dimenticato come sedersi su una sedia; e un clown, intrappolato in un’altra epoca, tiene il suo presente in equilibrio su un archetto da violino, fragile metafora della ricerca di un punto di incontro fra la musica di dentro e quella di fuori.

TEATRO VASCELLO

Dal 15 al 18 dicembre

giovedì- venerdì h 21 –

sabato h 19 – domenica h 17

Johann Sebastian Circus

spettacolo adatto ai bambini, ragazzi e famiglie

Teatro Vascello

