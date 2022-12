“Sissi”: da stasera 28 dicembre, in prima serata su Canale 5

Pop star e influencer del suo tempo, Sissi – la leggendaria sovrana dell’Impero Austro-Ungarico – è un’icona che sembra avere fatto molti proseliti, da Lady D e Charlène di Monaco, da Soraya a Sua Maestà Imperiale Masako, da Maria Antonietta alla Duchessa di Sussex. HRH accumunate da bellezza, tormenti del cuore e dell’anima, moti di ribellione e spregiudicatezza.

Dal primo film muto del 1920 alla serie in onda in prima visione esclusiva e assoluta – con l’attesa seconda stagione – da oggi mercoledì 28 dicembre su Canale 5, la vita di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach presso la corte di Vienna continua a essere una grande fonte di ispirazione. Nel solo 2022, infatti, sono usciti, in streaming, The Empress e, al cinema, Corsage

Il serial che ne racconta la storia – in chiave moderna, avvalendosi di grandi budget e girata on field tra Baviera e Baltico – è quella che vede protagonisti due giovani amanti, combattuti tra desideri personali e lotte di potere politico.

Una rilettura pensata per una nuova generazione di spettatori, molto più vicina alla reale figura storica di Sissi, con scene ricche di passione e azione, tra location magnifiche, costumi e acconciature sontuosi e, al centro, l’amore matto e disperatissimo tra Sissi e Franz.

La donna più bella d’Europa – cupa e irrequieta, vittima di nevrosi, ossessioni e pensieri depressivi, sfiorò l’anoressia senza mai riuscire ad accettarsi fino in fondo – combatte i crudeli dettami di corte e per i suoi ideali.

L’Imperatrice Elisabetta sceglie l’amore e coltiva con energia le proprie passioni e inclinazioni, e vive con dolore le perfidie della corte di Vienna. E Franz, a sua volta, dietro la facciata di rigoroso sovrano dell’Impero Austro-Ungarico cela un turbinio di emozioni e sentimenti.

