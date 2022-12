In merito alla notizia riguardante i tamponi anti-Covid per chi giunge a Malpensa dalla Cina, la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia – in una Nota – specifica che “la richiesta non è obbligatoria”.

“Si tratta di una misura di prevenzione che serve anche ad accertare il tipo di variante Covid di chi arriva dal Paese asiatico” spiega la Nota.

“Al momento – conclude la Nota – sono stati eseguiti 210 tamponi. È stato già avviato il sequenziamento”.

Lombardia Notizie Online

