In attesa del Giorno della Memoria, che verrà celebrato con il film in prima visione assoluta “Nebbia in Agosto” del 2016 di Kai Wessel, Cielo propone, dal 2 gennaio, ogni lunedì, alle ore 21.15, il ciclo di film “Per non dimenticare”, che si articola in quattro imperdibili serate in cui i protagonisti indiscussi sono la forza di lottare contro le ingiustizie, la tenacia di chi ha cercato di non arrendersi al dolore e allo sconforto e di chi non ha mai smesso di credere nei propri ideali, attraverso storie struggenti che ripercorrono le persecuzioni del popolo ebraico durante la Seconda guerra mondiale.

Si parte lunedì 2 gennaio con il film “Black Book” del 2006 di Paul Verhoeven, un film non convenzionale, che narra la storia della giovane Rachel, cantante ebrea di origine olandese che cerca la salvezza nell’estate del 1944 fuggendo verso i territori liberati.

Si prosegue il 9 gennaio con il film “L’amore oltre la guerra” del 2016 di David Leveaux, un regista teatrale inglese al suo debutto nel mondo del cinema. La pellicola è ambientata in Olanda all’inizio della Seconda Guerra Mondiale.

Lunedì 16 gennaio è, invece, la volta di “Corri ragazzo corri”, in cui un bambino ebreo di otto anni, fuggito dal ghetto di Varsavia con l’aiuto del padre, si finge un orfano polacco per scampare alle truppe naziste.

Il ciclo si conclude lunedì 23 gennaio con la prima visione del film “Resistance – La voce del silenzio” del 2020 di Jonathan Jakubowicz, biopic su Marcel Marceau, famoso attore e mimo, diventato eroe della Resistenza francese.

