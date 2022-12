Rishi Sunak, il primo ministro inglese, ha annunciato una collaborazione tra Regno Unito, Italia e Giappone per sviluppare un nuovo jet da combattimento che utilizza l’intelligenza artificiale.

Il Primo Ministro ha dichiarato che la joint venture mira a creare migliaia di posti di lavoro nel Regno Unito e a rafforzare i legami di sicurezza.

Le nazioni svilupperanno un caccia di nuova generazione – che dovrebbe entrare in servizio a metà degli anni ’30 – che finirà per sostituire il jet Typhoon.

Si spera che il nuovo jet Tempest sia dotato delle armi più recenti.

Sunik ha detto: “Siamo uno dei pochi Paesi al mondo che ha la capacità di costruire aerei da combattimento tecnologicamente avanzati”.

Il lavoro di sviluppo è già in corso, con l’obiettivo di creare un velivolo da combattimento che fornisca velocità stealth, utilizzi sensori avanzati e persino l’intelligenza artificiale per assistere il pilota umano quando è sopraffatto o sotto stress estremo.

Potrebbe anche volare senza l’intervento di un pilota, se necessario, e potrebbe essere in grado di sparare missili ipersonici.

Ma la costruzione di un aereo così complesso è estremamente costosa – lo sviluppo del jet F35 è stato il programma più costoso mai intrapreso dal Pentagono – per cui la Gran Bretagna ha cercato dei partner.

L’Italia era già in lista, e l’aggiunta del Giappone è una mossa significativa, in un momento in cui la Gran Bretagna sta costruendo legami più stretti con gli alleati della regione indo-pacifica, preoccupati per una Cina più assertiva.

Per il Regno Unito, questo accordo non riguarda solo la sicurezza, ma anche l’economia.

La speranza è che lo sviluppo di un nuovo caccia possa creare e sostenere migliaia di posti di lavoro nel Regno Unito e non solo e aprire le porte a maggiori esportazioni di armi.

