Un DJ di musica commerciale, un rapper K-pop e uno YouTuber spaziale faranno un viaggio intorno alla Luna, dopo essere stati scelti da un miliardario giapponese per un volo privato di SpaceX.

L’uomo d’affari Yusaku Maezawa ha rivelato oggi il suo equipaggio dopo una ricerca globale di individui creativi effettuata lo scorso anno.

Il DJ americano Steve Aoki e la star coreana TOP sono i prescelti di più alto profilo.

Il volo, previsto per l’anno prossimo, potrebbe essere il primo viaggio lunare dell’uomo dal 1972.

Il fly-by proposto vedrebbe un veicolo spaziale girare intorno alla Luna, arrivando a 200 km dalla superficie. Il viaggio durerebbe otto giorni dal lancio al ritorno.

Tuttavia, le autorità di regolamentazione statunitensi non hanno ancora dato l’autorizzazione per il razzo Starship della società SpaceX di Elon Musk su cui dovrebbe viaggiare l’equipaggio.

La navicella non è stata nemmeno approvata per un viaggio orbitale intorno alla Terra ed è rimasta a terra negli ultimi 18 mesi in Texas, dopo aver completato un lancio di prova nel maggio 2021.

Ma Maezawa non ha fatto alcun cenno a questo ritardo nel video in cui annuncia l’equipaggio per la missione che ha battezzato dearMoon.

La scena iniziale mostra Maezawa in un giardino giapponese che guarda la Luna.

Poi taglia per mostrare il primo membro dell’equipaggio, DJ Aoki, durante uno dei suoi spettacoli.

“Non posso perdere questa opportunità. La mia anima sta implorando per questo”, dice l’artista campione d’incassi nel video.

Il prossimo passeggero rivelato è lo youtuber Tim Dodd – noto anche come Everyday Astronaut – che ha 1,4 milioni di follower online per i suoi video educativi sui voli spaziali e l’astrofisica.

Nel suo video pubblicato oggi, il vlogger ha dichiarato di non riuscire a credere di essere stato selezionato. Ha aggiunto che l’annuncio di SpaceX nel 2017 di voler inviare un civile sulla Luna è stato “ironicamente, o poeticamente… in realtà ciò che mi ha fatto iniziare a fare video su Youtube”.

Gli altri membri annunciati della missione dearMoon sono:

-TOP (Choi Seung hyun), rapper K-pop ed ex leader della boyband Big Bang (Corea del Sud).

-la ballerina e coreografa Yemi A.D. (Repubblica Ceca)

-la fotografa Rhiannon Adam (Irlanda)

-il fotografo naturalista Karim Iliya (Regno Unito)

-il regista Brendan Hall (Stati Uniti)

-Attore Dev Joshi (India)

La scena iniziale mostra il signor Maezawa in un giardino giapponese che guarda la luna. Poi taglia per mostrare il primo membro della troupe – DJ Aoki – durante uno dei suoi spettacoli.

“Non posso perdere questa opportunità. La mia anima sta implorando per questo”, dice l’artista campione d’incassi nel video.

Il prossimo passeggero rivelato è lo youtuber Tim Dodd – noto anche come Everyday Astronaut – che ha 1,4 milioni di follower online per i suoi video educativi sui voli spaziali e l’astrofisica.

“Spero che ognuno di loro si renda conto della responsabilità che comporta lasciare la Terra, viaggiare verso la Luna e tornare indietro”, ha detto Maezawa.

“Otterranno molto da questa esperienza e spero che la utilizzeranno per contribuire al pianeta e all’umanità”.

Maezawa, che ha fatto fortuna con il rivenditore di moda online Zozo, è stato coinvolto in modo significativo nei viaggi spaziali commerciali.

L’anno scorso si è recato per 12 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale a bordo di un razzo russo.

Per saperne di più su questo impressionante progetto: