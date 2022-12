In arrivo circa 1,3 milioni di euro per la sede di via Amoretti, a Quarto Oggiaro, del Capac Politecnico del Commercio e del Turismo.

Un finanziamento con cui la scuola potrà attuare importanti interventi strutturali di ristrutturazione e riqualificazione dei laboratori didattici – cucina, meccanica, meccatronica, digital, pet care – per migliorare ed accrescere la formazione al lavoro svolta in quest’area milanese che presenta condizioni di fragilità economico-sociale.

Lo stanziamento è previsto dall’Accordo Locale, finalizzato a realizzare il progetto “Quarto Viva” , deliberato da Comune di Milano e Regione Lombardia con la Fondazione Capac e il sistema Confcommercio (Capac è ente formativo di riferimento di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Lombardia).

Il progetto “Quarto Viva”, promosso dalla Fondazione Capac, punta a creare un polo di riferimento, rivolto alle imprese, per collegare la formazione scolastica al lavoro nel commercio, nel turismo, nei servizi e nell’artigianato.

Un hub formativo dedicato ai talenti e alle competenze, in grado di moltiplicare le opportunità per i diversi target di utenza: giovani in obbligo scolastico, adulti, disoccupati, neet.

La prima tranche dei lavori partirà la primavera prossima.

