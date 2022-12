Svolgere uno stage in lingua francese al Centre international d’Antibes, accreditato Flé qualité.

È l’opportunità che hanno avuto alcuni alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado del IV istituto comprensivo Salvatore Quasimodo di Floridia.

Accompagnati dalla docente di francese Sebastiana Tiné e dalla docente di lettere Stefania Bascetta, in quanto esperta madrelingua, i ragazzi hanno partecipato a 20 lezioni in piccoli gruppi, con due professori specializzati in quella che è una scuola leader in Francia per quanto riguarda l’insegnamento della lingua francese agli stranieri.

