Matthias Graziani presenta il libro “La voce del crepaccio”

Matthias_Graziani presenta «La voce del crepaccio» a Roma, alla fiera della piccola e media editoria ‘Più libri più liberi’, il 9 dicembre

L’autore dichiara: “Ho scritto questo nuovo thriller nel giro di un anno. Ispirato dall’autunno e dall’arrivo dell’inverno con la prima neve, l’Alto Adige è stato un palcoscenico perfetto per mettere in scena la mia ultima opera. “La voce del crepaccio” non è soltanto un giallo, è molto di più, è un viaggio tra le leggende, tra le valli e le montagne e nella parte più buia dell’uomo”.

«La voce del crepaccio» è il secondo thriller scrittore da Matthias Graziani, noto autore altoatesino quarantatreenne, già acclamato dalla critica per «Sottopelle»: il suo primo romanzo investigativo.

In quest’ultimo – in libreria dal 17 ottobre – si respira un’atmosfera prettamente nordica e carica di suspense. Ambientato nel novembre del 1989 a Feldberg, in Alto Adige dove divampa un’ondata di terrore: il mostro, il leggendario Gletschmann, alias l’uomo del crepaccio, è tornato e con lui anche un’inspiegabile scia di sangue.

Ad appena un mese dall’uscita è già in ristampa, ed inoltre, il libro è oramai tra i primi thriller più venduti in amazon da settimane. L’autore sarà presente alla fiera della piccola e media editoria il 9 dicembre, presso la Sala Polaris a Roma a partire dalle 17:30, a moderare l’evento, dove saranno presenti altri scrittori della scuderia Mursia, ci sarà il giornalista Andrea Di Consoli.

Genere: gialli, noir ed avventura

Editore: Mursia

Collana: Giungla Gialla

Formato: brossura

Pubblicato:17/10/2022

Pagine: 304 Prezzo: 17 euro

Lingua Italiano

Isbn 9788842564942

