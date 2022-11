Elon Musk ha twittato domenica 27 novembre che la popolare sitcom I Simpson aveva predetto il modo in cui avrebbe preso il controllo della piattaforma di social media Twitter nel 2015.

Elon ha condiviso una foto dell’episodio 12 della 26esima stagione dello show, andato in onda nel 2015.

L’episodio presentava un suo cameo e accennava al fatto che avrebbe “cambiato una casetta per gli uccelli”.

Twitter ricordiamo, è stato spessa definito come un’applicazione per uccelli o una casetta per uccelli per il suo nome e logo.

Quello sui Simpson che prevedono avvenimenti è diventato quasi un cliché dell’internet.

Nel corso della loro storia i Simpson hanno previsto degli avvenimenti che si sono poi effettivamente verificati nella realtà, in una quantità quasi preoccupante, tanto che “I Simpson prevedono cose” è diventato praticamente un meme.

La spiegazione più seria e accurata l’ha data però Bill Oakley, un degli autori, che è partito dalla famosa puntata che avrebbe predetto il coronavirus:

«Volevamo che fosse così assurda l’idea che qualcuno tossisca in una scatola e il virus sopravviva per sei-otto settimane al suo interno.

È da cartone animato, l’abbiamo fatto apposta perché volevamo fosse sciocca, non preoccupante, e non rendere possibili tutte queste associazioni.

Ecco perché il virus stesso si comportava come un personaggio dei cartoni, e in maniera estremamente poco realistica. Ci sono davvero pochi casi in cui I Simpson hanno previsto qualcosa.

Si tratta principalmente di coincidenze, perché gli episodi sono così vecchi che nel frattempo la storia si ripete.

La maggior parte di questi episodi sono basate su cose che sono successe negli anni ’60, ’70 o ’80».

Insomma, niente previsioni: solo coincidenze. E una buona capacità di osservazione….

