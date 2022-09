Dal 28 settembre al 2 ottobre le piazze dei quartieri di Milano saranno animate dal Teatro in Giro: su furgoncino scoperto si svolgerà lo spettacolo teatrale Più su di quaggiù di Andrea Robbiano.

Più su di quaggiù, tra narrazione, improvvisazione e musica, spinge gli spettatori a ricreare il rito di condivisione tra attori e spettatori. Gli spettatori sono spronati a raccontare i propri sogni e la propria quotidianità, successivamente le loro parole vengono rese straordinarie e magiche dai due artisti in scena.

In questo modo si riscopre la vera funzione sociale e catartica del teatro: rendere straordinario il quotidiano.

Lo spettacolo racconta, tra narrazione, improvvisazione e musica, la storia della nascita dell’Arte sulla terra.

Un attore e un pianista accompagnano il pubblico raccontando un immaginario inizio della vita civile sulla terra, il momento in cui uomini e donne iniziano a darsi dei ruoli e dei mestieri: c’è chi si occupa della caccia, chi degli animali allevati e chi dell’allevamento. Ma come nasce l’arte?

TEATRO IN GIRO

La rassegna è un’idea di Bardha Mimòs, associazione che organizza il FringeMI Festival, iniziative entrambe nate per portare il teatro là dove non c’è, con l’idea che a volte il teatro debba andare dalle persone e non viceversa.

L’organizzazione di uno spettacolo quasi esclusivamente per gli abitanti di un determinato quartiere, se non addirittura di pochi condomini, è la sublimazione dei concetti di inclusione e partecipazione dei cittadini che passa attraverso la rigenerazione attiva di una piazza, di un cortile, di un luogo che diventa simbolico.

Teatro in Giro fa parte del palinsesto di spettacoli dal vivo Fermenti Metropolitani, nell’ambito del bando Milano è Viva nei quartieri promosso dal Comune di Milano.

Associazione Olinda onlus è capofila, in partenariato con A.P.I.S. (Arti Per l’Innovazione Sociale), Associazione Lista Lesbica Italiana, Bardha Mimòs, La Fabbrica di Olinda Soc. Coop. Soc., Zona K, in collaborazione con Stanze.

Le azioni proposte rappresentano un allenamento al futuro, che contribuisce all’idea di una cittadinanza attiva e globale, intesa come appartenenza a una comunità.

CALENDARIO DEL TEATRO IN GIRO

MER 28 SET | ore 21

Magnete (via Adriano 107) – ADRIANO

GIO 29 SET | ore 21

mosso (ex Convitto Trotter – via Angelo Mosso 3, angolo via Padova) – NOLO

VEN 30 SET | ore 21

Anfiteatro Martesana (via Agordat 119) – MARTESANA

SAB 1 OTT | ore 21

sagrato Basilica dei Santi Nereo e Achilleo (viale Argonne 56) – CISTÀ

DOM 2 OTT | ore 18

Case Popolari via del Turchino 20-22 – CALVAIRATE

INFO

info@fringemi.com

www.fringemi.com /teatro-in-giro/

