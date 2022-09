Nomi di primo piano della scena italiana e artisti di fama internazionale si danno appuntamento in provincia di Varese, tra Busto Arsizio, Gallarate e Castellanza, per la nuova edizione di “Eventi in Jazz”.

Organizzata dall’imprenditore discografico Mario Caccia, titolare dell’etichetta Abeat Records, e realizzata con il sostegno dei Comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Gallarate, la nuova stagione della rassegna, in programma da sabato 1 ottobre a sabato 19 novembre, vede la partecipazione di musicisti del calibro di Tullio De Piscopo, Dado Moroni, Rosario Bonaccorso, Fabrizio Bosso, Peppe Servillo, Javier Girotto, Natalio Mangalavite,Johnny O’Neal e il Trio Bobo, solo per citarne alcuni.

Sette appuntamenti per un’edizione di altissimo profilo, come sottolinea con un certo orgoglio Mario Caccia: «Mai come quest’anno, il cast è davvero di eccezionale livello artistico. Ma, oltre alla bravura e al talento dei musicisti coinvolti, mi piace sottolineare l’originalità dei progetti e delle proposte che porteremo in scena». Novità di quest’anno: l’ingresso ai concerti sarà a pagamento, ma il prezzo dei biglietti, per volontà degli organizzatori, è stato “calmierato” (a 10 euro): «Chiediamo un piccolo contributo al nostro pubblico, l’equivalente del costo di una pizza, per sostenere la cultura, la musica e la categoria degli artisti, tra le più provate dalla pandemia».

“Eventi in Jazz” scatterà sabato 1 ottobre al Teatro Sociale di Busto Arsizio con l’imperdibile live di tre giganti del jazz italiano e, cioè, il pianista Dado Moroni, il contrabbassista Rosario Bonaccorso e il batterista Tullio De Piscopo.

Nel repertorio del trio troveranno spazio alcuni classici del jazz, una manciata di canzoni per un doveroso tributo al grande Pino Daniele (con il quale Tullio De Piscopo ha collaborato per anni) e brani che si rifanno ai luoghi natali dei tre musicisti: la Genova di Dado, l’Imperia di Rosario e la Napoli di Tullio, cui va aggiunta la Milano senza mare nella quale De Piscopo si è trasferito e ha iniziato la sua folgorante carriera artistica.

EVENTI IN JAZZ – Dal sabato 1 ottobre a sabato 19 novembre 2022

Sabato 1 ottobre

Busto Arsizio

Teatro Sociale, via Dante 20

De Piscopo-Moroni-Bonaccorso trio

Tullio De Piscopo (batteria), Dado Moroni (pianoforte), Rosario Bonaccorso (contrabbasso)

Sabato 8 ottobre

Busto Arsizio

Teatro Sociale, via Dante 20

EntreveraDOS special guest Gegè Telesforo

Horacio Burgos (chitarra), Carlos “el tero” Buschini (basso acustico), Francesco Pinetti (vibrafono), Carlo Nicita (flauto traverso), Fausto Beccalossi (fisarmonica), Gegè Telesforo (voce)

Venerdì 14 ottobre

Busto Arsizio

Teatro Sociale, via Dante 20

Servillo-Girotto-Mangalavite – L’anno che verrà, canzoni di Lucio Dalla

Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax soprano e baritono), Natalio Mangalavite (pianoforte, tastiere e voce)

Venerdì 4 novembre

Castellanza

Cinema Teatro Dante, via Dante 5

Bariville quartet

Guido Di Leone (chitarra), Bruno Montrone (organo hammond), Mimmo Campanale (batteria), Fabrizio Bosso (tromba)

Venerdì 11 novembre

Castellanza

Cinema Teatro Dante, via Dante 5

Johnny O’Neal trio

Johnny O’Neal (pianoforte, voce), Josh Ginsburg (contrabbasso), Piero Alessi (batteria)

Venerdì 18 novembre

Castellanza

Cinema Teatro Dante, via Dante 5

L’arte del piano trio – Omaggio a Mina

Enrico Intra, Guido Manusardi, Antonio Zambrini, Mario Rusca e Fabio Gorlier (pianoforte), Andrea Celeste (voce), Roberto Piccolo (contrabbasso), Nicola Stranieri (batteria)

Sabato 19 novembre

Gallarate

Teatro Condominio V. Gassman, via Teatro 5

Trio Bobo

Faso (basso), Alessio Menconi (chitarra), Christian Meyer (batteria)

Inizio concerti: ore 21.

Biglietti: ingresso 10 euro; gratuito per gli Under 26.

Acquisti on line: www.ciaotickets.com

Abbonamento a sette concerti: 45 euro (da richiedere via email a management@abeatrecords.com)

On line:www.facebook.com/eventiinjazz; Instagram: Eventi in Jazz

