Da domani venerdì 16 settembre sarà disponibile in tutti i digital store la colonna sonora di “Kobe – una storia italiana” , composta da MATTEO CURALLO, compositore e autore ricercato, che recentemente ha curato le musiche di “Here We Are”, del regista israeliano Nir Bergman, in selezione ufficiale al Festival di Cannes 2020, ed è stato candidato nel 2018 ai David di Donatello e ai Nastri D’Argento come “Miglior Canzone Originale” per “The Place”, (title track dell’omonimo film di Paolo Genovese).

Kobe – Una storia italiana è un documentario che racconta gli anni vissuti in Italia della leggenda del basket Kobe Bryant. Diretto da Jesus Garcés Lambert, scritto da Giovanni Filippetto e prodotto da Alessandro Lostia per Indigo Stories, Kobe – Una storia italiana è disponibile in esclusiva su Prime Video da oggi, giovedì 15 settembre 2022

«Kobe Bryant visse in Italia dal 1984 al 1991 e, per raccontare la sua storia nel nostro paese, è stato naturale attingere alle sonorità pop ed elettroniche di quegli anni, rendendole però contemporanee. – spiega MATTEO CURALLO – Le musiche accarezzano delicatamente i momenti più toccanti ed emotivi del film, ma sostengono anche con energia la tenacia ossessiva del giovanissimo Kobe quando gioca a basket e si allena con il padre. Inoltre alcuni brani blues e funky tratteggiano il carattere dei Bryant, una famiglia molto unita alla scoperta dell’Italia. Fanno parte della colonna sonora 2 canzoni scritte con il rapper Danomay: la sua voce e i suoi testi si intrecciano alla storia e alle immagini con grande naturalezza ed efficacia emotiva.»

Nella colonna sonora ci sono anche due inediti prodotti sempre da Curallo in collaborazione con il rapper DANOMAY: Infallibile e Mamba.

