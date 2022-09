Amgen ha presentato i risultati dettagliati dello studio globale di fase 3 CodeBreaK 200, primo trial clinico controllato randomizzato di un inibitore di KRASG12C. Lo studio ha dimostrato come Lumikras® (sotorasib), somministrato per via orale una volta al giorno, abbia determinato, rispetto alla chemioterapia endovenosa con docetaxel, una sopravvivenza libera da progressione (PFS; endpoint primario) significativamente superiore e un tasso di risposta obiettiva (ORR; un endpoint secondario chiave) significativamente più elevato in pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) e mutazione KRASG12C.

Questi dati sono stati presentati in occasione del Congresso della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) di Parigi.

«Tutte le evidenze raccolte in questo studio confermano il ruolo di sotorasib quale importante opzione terapeutica mirata per i pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule con mutazione KRASG12C e rafforza la necessità di un’analisi molecolare approfondita in tutti i pazienti con malattia in stadio avanzato», ha dichiarato David M. Reese, vicepresidente esecutivo della Ricerca e Sviluppo di Amgen. «Sottoporremo questi dati alle autorità regolatorie dei Paesi in cui sotorasib ha ottenuto un’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio per proseguire il dialogo con le autorità regolatorie».

Risultati

La percentuale di pazienti liberi da progressione a un anno è stata del 25% per sotorasib, contro il 10% per docetaxel. Sotorasib ha evidenziato una riduzione del tumore completa o parziale (ORR) significativamente più elevata rispetto a docetaxel, con tassi di risposta doppi nel braccio sotorasib (28% vs 13%, rispettivamente; p <0,001).

La sopravvivenza globale (OS; un endpoint secondario chiave) non è risultata significativamente diversa tra i due bracci di trattamento. Lo studio non era stato disegnato per rilevare una differenza statistica nell’OS e prevedeva la possibilità di passare da docetaxel a sotorasib dopo la progressione della malattia.

Gli eventi avversi correlati al trattamento (TRAEs) sono stati numericamente inferiori per sotorasib rispetto a docetaxel.

Studio CodeBreak 200

«Lo studio di Fase 3 CodeBreak 200 conferma i dati riscontrati nel precedente studio di Fase 2, situazione che nella storia della ricerca non sempre accade», commenta Silvia Novello, Responsabile Oncologia Toracica, Dipartimento di Oncologia Azienda ospedaliera universitaria San Luigi, Università di Torino e presidente di WALCE Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe). «Un trial importante che, in oltre 300 pazienti con NSCLC e mutazione di KRASG12C, ha raggiunto l’obiettivo primario di miglioramento della sopravvivenza libera da progressione (PFS), risultato statisticamente superiore con sotorasib rispetto a docetaxel, attuale standard di cura». La professoressa evidenzia un altro aspetto importante che emerge dai dati dello studio. «Oggi, anche per le persone con NSCLC e mutazione di KRASG12C vi è la possibilità di accedere alla medicina di precisione con un trattamento targeted. È, tuttavia, fondamentale a tal proposito un adeguato screening dei pazienti per avere informazioni sul profilo molecolare del tumore».

Mutazioni geniche nel NSCLC

NSCLC è un tumore che nel 60% dei casi presenta mutazioni geniche, tra cui la mutazione G12C dell’oncogene KRAS che è presente nel 13% dei casi, per questo risulta fondamentale ricorrere a test molecolari per individuare specifiche alterazioni genetiche.

Per favorire la conoscenza sull’importanza di una diagnosi tempestiva, Amgen promuove in collaborazione con l’Associazione IPOP Onlus (Insieme per i Pazienti di Oncologia Polmonare) e WALCE Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe) la campagna digital “L’esame più importante della tua vita”.

L’iniziativa ha l’obiettivo di informare i pazienti sul ruolo giocato dalle possibili alterazioni genetiche del tumore del polmone, stimolando un approfondimento con lo specialista sulle opzioni diagnostiche oggi disponibili per individuarle con precisione.

Sui siti associazione-ipop.org, womenagainstlungcancer.org e www.amgen.it è possibile rispondere in modo anonimo a un questionario composto da 11 domande specifiche, grazie al quale si potranno acquisire gli elementi utili per affrontare il percorso terapeutico oncologico in modo più consapevole e attivo.

Conclusioni

Il carcinoma polmonare è la principale causa di morte per tumore in tutto il mondo e a livello mondiale provoca più decessi rispetto alla somma di carcinoma del colon, mammario e della prostata.. Il 13% dei pazienti con NSCLC presenta la mutazione KRASG12C.

Nei pazienti con NSCLC e mutazione KRASG12C in cui la terapia di prima linea non ha funzionato o ha smesso di funzionare, le urgenze terapeutiche rimangono elevate e le opzioni di trattamento limitate. Dopo il trattamento di seconda linea del NSCLC con mutazione KRASG12C, i risultati con le terapie attuali non raggiungono risultati soddisfacenti.

L’inibitore di KRASG12C Lumykras, con formulazione orale e singola somministrazione giornaliera, ha dimostrato di possedere un buon profilo beneficio/rischio, caratterizzato da un’attività antitumorale rapida, profonda e duratura in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazione KRASG12C.

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.amgen.it e i profili LinkedIn e Instagram:

https://www.linkedin.com/ company/amgen-italia/

https://www.instagram.com/ amgen.italia/

Leggi altri articoli di salute su Dietro la Notizia