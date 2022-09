Da lunedì 10 ottobre a sabato 22 ottobre si terrà a Milano, nella splendida cornice della Basilica di San Celso (Corso Italia, 37), tempio romanico-lombardo risalente a prima dell’anno mille, la terza edizione di IMPRONTE: un contenitore di opere d’arte presentate dal critico d’arte VALERIO TERRAROLI ed un’occasione per performance musicali d’autore, colloqui tematici con la direzione artistica di ENRICO RUGGERI.

La rassegna, creata e sostenuta da Giovanni Favero e Rosy Toma, inesauribili motori che hanno sensibilizzato forze creative, nobilitando l’idea del “mecenatismo” come intervento culturale e artistico, è un momento di incontro in cui dialogano arte, musica, teatro per stimolare coscienza e intelletto.

“C’è un’importante differenza tra l’attività di sponsorizzazione di eventi d’arte e il mecenatismo”- spiega Giovanni Favero, amministratore unico di Accapierre– “Nel primo caso, pur sempre parlando di una pratica virtuosa, un’azienda colloca delle risorse finanziarie per abbinare la propria immagine a un evento che ritiene emblematico e prestigioso.

Il mecenatismo aziendale nel terzo millennio è un passo più impegnativo, ma ancor più avvincente: si diviene promotori di un’idea rispetto alla quale gli artisti diventano protagonisti assoluti. Il mecenate supporta, favorisce, ispira uno scambio di esperienze e iniziative che si traduce in una straordinaria possibilità di fruizione di arte in forma gratuita per i cittadini.

È questa la motivazione e l’ambizione con cui, dopo una serie di impegni mirati a specifiche iniziative e produzioni culturali, abbiamo deciso di strutturare un incontro annuale di arte, musica e letteratura in un luogo dello spirito e di straordinaria bellezza.”

L’ingresso di Var Industries, Asacert e Parole & Dintorni nel gruppo dei mecenati a supporto dell’iniziativa ha reso questa edizione ancora più eclettica.

Di seguito il programma:

Lunedì 10 ottobre (ore 18:00): vernissage, con presentazione delle opere e degli artisti (Adriana Albertini, Fabio Frau, Remo Rachini, Fausto Salvi e Livio Scarpella) a cura del Prof. Valerio Terraroli, storico e critico d’arte. Segue performance piano e voce di Andrea Mirò.

Martedì 11 ottobre (ore 18:00): Enrico Ruggeri dialoga con Fabrizio Capaccioli, Amministratore Delegato ASACERT.

Venerdì 14 ottobre (ore 18:00): Saturnino Celani dialoga con Fabio Marchetti, Head of Digital Industries VAR GROUP, segue performance bass solo.

Martedì 18 ottobre (ore 18:00): “Ghiaccio” monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Massimiliano Cividati.

Venerdì 21 ottobre (ore 17:30): Enrico Ruggeri dialoga con Riccardo Vitanza, Amministratore Unico di Parole & Dintorni (agenzia di comunicazione specializzata nel settore della musica e dello spettacolo). Segue performance del cantautore Luca Ghielmetti.

Sabato 22 ottobre (ore 16:00): Ronnie Jones, accompagnato dal pianista jazz Michele Fazio, racconta la sua storia ad Ezio Guaitamacchi, scrittore e giornalista.

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE E CONFERMA:

www.impronte-accapierre.com

