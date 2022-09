Arriva in libreria il nuovo romanzo di Marco Bertoli: “La signora che vede i morti” (NPS Edizioni). Geologo, lunigianese di origini e pisano d’adozione, il pluripremiato scrittore ci regala un’avventura ricca di mistero e magia, che omaggia entrambe le sue terre, divertendosi a giocare con la Storia, sua grande passione e maestra di vita.

“Cosa sarebbe successo se Pisa avesse vinto la Battaglia della Meloria contro Genova?” Partendo da questa domanda, Marco Bertoli crea una Storia alternativa, dando vita a un immaginario Reame Pisano, una potenza regionale in cui la magia esiste ed è regolamentata da un sistema di leggi istituite da Galileo Galilei.

Nel romanzo “La signora che vede i morti” il prode Manfredi Gambacorti, colonnello dei Reali Moschettieri, e il suo fedele aiutante, il mago giudiziario Franco Gentilini, giungono a Villafranca in Lunigiana, per indagare sui misteriosi suicidi che scuotono il regno di Banduccio III della Gherardesca, discendente del celebre Conte Ugolino che guidò i pisani nella vittoriosa Battaglia della Meloria. Tra intrighi e nuovi misfatti, si imbatteranno in una giovane sensitiva in grado di percepire le anime dei morti.

Altri articoli di Libri su Dietro la Notizia