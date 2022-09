Dopo In compagnia della tua assenza, dedicato alla madre e alle sorelle, Colette Shammah torna con un romanzo sulla memoria, i silenzi famigliari e il potere curativo delle parole. In libreria dal 16 settembre 2022.

Narrato in flashback temporali, il racconto si snoda tra due vicende parallele. Quella di Thöby, giovane uomo cupo e diffidente che ha paura di vivere, animo solitario con gli occhi buoni. Meccanico in un paesino dimenticato da tutti, Thöby ha scarsissimi rapporti umani.

Dopo una lunga serie di incomprensioni reciproche si è irrimediabilmente allontanato dalla madre Greta, che non vede più da tre anni. Unica compagnia delle voci assordanti che gli impediscono di fiorire e gioire, come la madre avrebbe invece voluto. Ma adesso che il mare ha restituito alla spiaggia il cadavere di Greta, Thöby è costretto a fare i conti con il proprio passato e con i demoni della mente che lo tenevano prigioniero.

E poi quella di Greta e Vittoria, anche lei madre di una figlia ormai grande con la quale i rapporti non sono semplici. Le due sono amiche di lunga data, diverse tra loro ma profondamente legate da un filo che nemmeno la morte, misteriosa e fulminea, riesce a rompere. Due vite femminili che si intrecciano, con i loro dubbi, i dolori, le gioie, i tradimenti.

L’incontro fra Thöby e Vittoria alla camera ardente di Greta e gli eventi che ne seguiranno sbloccheranno dinamiche cristallizzate da anni. Come il primo, anche questo romanzo, di Colette Shammah si apre sulla perdita di una madre, figura femminile immensa, quotidiana e preziosa, dalla cui morte nasce una storia che svela i segreti, le insicurezze, le potenzialità di tutti i suoi protagonisti.

Colette Shammah è nata e vive a Milano. Dall’età di quindici anni scrive diari e racconti brevi mai pubblicati. Dopo una laurea in Lettere a indirizzo psicopedagogico, ha lavorato nel campo dell’editoria (Enciclopedia dei bambini di Pinin Carpi). In seguito ha recitato per anni in teatro e in tv. Ha seguito diversi corsi sul Metodo Feuerstein. Negli anni successivi ha conseguito un master in Mediazione familiare sistemica e ha lavorato a lungo come mediatrice. Con La nave di Teseo ha pubblicato il suo primo scritto, In compagnia della tua assenza (2018).

La nave di Teseo

Altri articoli di libri su Dietro la Notizia