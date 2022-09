Venerdì 16 settembre alle ore 18.00, presso Anteo Palazzo del Cinema, prima della proiezione, ZEROCALCARE, l’attore e sceneggiatore Francesco Turbanti e il regista e sceneggiatore Niccolò Falsetti presentano MARGINI (PREMIO DEL PUBBLICO alla Settimana della Critica alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica).

IL FILM

Edoardo, Iacopo e Michele: tre giovani amici con una gran voglia di far succedere qualcosa di unico nella propria città. Sono loro i protagonisti di “Margini” la commedia punk che segna l’esordio nel lungometraggio di Niccolò Falsetti.

I tre vivono a Grosseto, nella bella e tranquilla provincia toscana, nota per i suoi paesaggi, la natura, il suo mare. Ma la città va loro stretta: stanchi di esibirsi tra sagre e feste paesane, accoglieranno come un’opportunità imperdibile andare a suonare a Bologna per aprire il l concerto dei Defense, famosa band hardcore americana. Improvvisamente però, il concerto viene annullato.

I tre amici, senza darsi per vinti, si lanceranno allora in un’impresa ambiziosa ma non impossibile: portare i Defense a Grosseto. La band accetta, ma i paradossi della vita in provincia renderanno l’impresa decisamente più ardua del previsto, rischiando perfino di mettere a rischio l’amicizia tra i tre giovani protagonisti

Acquista il tuo biglietto: https://anteo.spaziocinema.18tickets.it/film/15425

