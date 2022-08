Continua il successo del “Love On Tour” di Harry Styles, diciannove spettacoli in Europa e altri in America.

Il tour

Termina con un concerto in Italia il 22 luglio 2023 · RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo)

Biglietti

Saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10 di giovedì 1 settembre 2022. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

Ticket

Alle ore 10.00 di venerdì 2 settembre 2022 su Tichetmaster, ticketone, vivaticket e nei punti autorizzati.

