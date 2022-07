PACIFICO sarà protagonista di due appuntamenti in programma venerdì 22 luglio a PRATOVECCHIO STIA (AR) nell’ambito di NATURALMENTE PIANOFORTE, il festival che da sempre fonde musica e natura e che fa vivere un’esperienza totalizzante nella valle del Casentino.

Il cantautore e autore salirà sul palco in Piazza Tanucci a STIA (AR) per uno speciale ed emozionante concerto in cui, accompagnato da Antonio Leofreddi (viola), proporrà in versione acustica un best of dei brani del suo repertorio (inizio ore 21.30 – ingresso gratuito).

Il concerto sarà anticipato alle 18.00 dalla presentazione presso l’Hotel “Via Roma 33” a STIA (AR) di “Io e la mia famiglia di barbari”, il suo nuovo romanzo edito da La nave di Teseo (176 pagine – 18 euro).

Sin dalla copertina, scatto realizzato intorno agli anni ‘50 dal grande interprete della fotografia contemporanea Nino Migliori (classe 1926), ci si immerge immediatamente nell’atmosfera intima e delicata del romanzo, che cattura momenti di una quotidianità fragile e solida, allo stesso tempo.

Ingresso gratuito previa prenotazione alla segreteria dell’Associazione Culturale PratoVeteri in Piazza Paolo Uccello a Pratovecchio (aperta dal 20 al 24 luglio, dalle ore 10.00 alle ore 22.00) o scrivendo via Whatsapp al 366 5945127.

