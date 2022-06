Sono aperte le iscrizioni per la XXII edizione del MASTER IN COMUNICAZIONE MUSICALE, il primo corso universitario post-laurea dedicato alla formazione dei professionisti del settore della musica e dell’industria dei media. Il corso è promosso dall’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (ALMED) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Rivolto a laureati e laureandi di qualsiasi facoltà (e/o titolo equipollente), il Master in Comunicazione Musicale continua a formare a 360° i suoi studenti, portando in cattedra professionisti, docenti universitari, artisti e soprattutto un numero sempre maggiore di ex alunni che portano la loro testimonianza e la loro esperienza di operatori del settore musicale.

È tuttora il corso più ambito sul music business, con un numero di domande di iscrizione ampiamente superiore rispetto ai posti disponibili.

Con l’edizione 2022-2023 del Master partiranno due nuovi laboratori. Il primo si occuperà della “Gestione del rapporto con gli artisti” e sarà condotto da Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari), Gianrico Cuppari (Tuttomoltobenegrazie management) e Nina Selvini (Astarte Agency).

Il laboratorio intende fornire una panoramica delle dinamiche relazionali tra l’artista e il suo staff, attraverso i vari settori operativi: management, comunicazione tradizionale, comunicazione digital, discografia, live.

L’altra novità è il laboratorio di “Scouting e Artist Development” a cura di Dario Giovannini (Managing director Carosello Records), atto a far apprendere il lavoro di A&R.

Quest’anno il termine per la presentazione delle domande di ammissione è il 12 ottobre 2022. I candidati verranno valutati in base a tre criteri: voto di laurea, pertinenza del curriculum vitae e colloquio motivazionale.

Anche per l’edizione 2022 – 2023, il Master istituirà 6 borse di studio che verranno attribuite per merito ai primi classificati in graduatoria. Maggiori informazioni al seguente link: https://almed.unicatt.it/almed-comunicazione-musicale-quota-di-iscrizione-e-agevolazioni

Il percorso prevede inoltre un periodo di stage, garantito per tutti gli studenti, finalizzato all’inserimento formativo nel mondo del lavoro, sia presso le aziende partner storiche del Master, sia presso nuove realtà, ricercate ogni anno in base all’andamento del mercato musicale. Le percentuali di placement si attestano tra il 66% e il 90% a soli sei mesi dal termine delle lezioni.

