Oggi, domenica 5 giugno, dalle ore 15.30 alle 18.00, su Retequattro, andrà in onda lo “Speciale Tg4 – La Regina di Platino” per seguire in tempo reale, da Londra, la cerimonia per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II.

Nel corso dello speciale Federico Gatti commenterà con ospiti Lavinia Orefici, Antonio Caprarica, Antonella Boralevi e Francesco Vicario le immagini della parata e dei festeggiamenti che ripercorreranno i 70 anni di regno di Elisabetta, con le ultime notizie che arriveranno dagli inviati dalla capitale inglese.

https://www.mediasetplay.mediaset.it

