La giovanissima Aurora Cavallo, meglio nota come Cooker Girl sui social, ci porta nel suo mondo a Saluzzo (Cuneo), tra affetti e passione per la cucina: “COOKER GIRL – CHEF IN PROGRESS”, in prima tv su Food Network canale 33 dal 5 giugno ogni domenica alle 17:15 e disponibile in streaming su discovery+.

In compagnia di Aurora, aspirante chef dal buonumore contagioso, scopriremo ottimi consigli per preparare piatti pratici e veloci e tante preparazioni semplici ma di grande effetto, in un intreccio di ricordi, valori ed emozioni che si traducono in ingredienti, profumi e sapori. Le ricette di Aurora sono proprio come lei: un mix di tutte le sue esperienze e delle persone con cui le condivide, e la cosa che più la diverte è che non vengono mai come previsto… Ma riescono a sorprenderla sempre!

“COOKER GIRL – CHEF IN PROGRESS” (8×30) è prodotto da NEXT STUDIOS content agency del gruppo NEXT14 per Discovery Italia. FOOD NETWORK è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

discovery+

