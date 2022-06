Da ieri venerdì 10 giugno, è disponibile su YouTube il videoclip di “NINNA NANNA” (https://www.youtube.com/watch?v=fFsvmrrvbQU), brano del cantautore friulano PIERO SIDOTI, contenuto nell’album “AMORE [FINO A PROVA CONTRARIA]” (https://ampl.ink/83R9p).

Il video, diretto da Rebecca Serafini, è un montaggio di immagini preesistenti, immagini di una Parigi contemporanea ma con uno stile retrò anni venti, a commentare e accompagnare l’atmosfera magica di una ninna nanna in grado di addormentare anche la paura.

«A vedere queste immagini ora – racconta Piero Sidoti – mi sembra che fossero state girate appositamente per questa canzone!»

«Il video di Ninna Nanna – spiega Rebecca Serafini – è intriso di una componente affettiva particolare. Gli spezzoni video e fotografici sono la testimonianza di un viaggio fatto anni fa in una deserta, afosa ed onirica estate a Parigi. A pochi giorni dal montaggio, volutamente lasciato così selvatico e manuale, il telefono con cui avevo effettuato le riprese ed immortalato gli scatti, è andato in mille pezzi, cadendo rovinosamente dallo sportello della mia macchina. Tutto irrecuperabile. È così che Ninna Nanna ha per me un significato sentimentale unico ed autentico. È custode di attimi di vita vera».

Scritto dallo stesso Piero Sidoti, “Amore [fino a prova contraria] è un album che ha come comune denominatore i sentimenti e le emozioni, dove si cantano storie d’amore imperfette, sbagliate e splendide, ma soprattutto storie d’amore umane. L’autore decide di mettersi a nudo parlando ed entrando in risonanza con le zone più intime e segrete dell’animo.

L’ironia viene utilizzata per creare quella leggerezza che contemporaneamente sa penetrare le profondità dell’io e volare sopra la seriosità e la pesantezza delle banalità e dei luoghi comuni.

