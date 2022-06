“L’Ora, inchiostro contro piombo” la nuova serie di Canale 5

“L’Ora, inchiostro contro piombo” con Claudio Santamaria

Una serie scritta da EZIO ABBATE e CLAUDIO FAVA

Con la collaborazione al soggetto di serie di STEFANO LORENZI e RICCARDO DEGNI

Serie TV in 10 episodi per 5 prime serate

Da mercoledì 8 giugno in prima serata su CANALE 5

Liberamente tratto dal libro “Nostra Signora della Necessità”

di Giuseppe Sottile

Quando la mafia non esisteva, un giornale l’ha sbattuta in prima pagina.

Da mercoledì 8 giugno, in prima serata su Canale 5, va in onda la nuova serie “L’Ora, inchiostro contro piombo”.

Una co-produzione RTI – Indiana Production, per la regia di Piero Messina, Ciro D’Emilio e Stefano Lorenzi, la serie in 5 prime serate racconta de L’Ora, il giornale fondato a inizio Novecento dalla famiglia Florio che a Palermo, negli anni a cavallo tra il secondo dopoguerra e il boom economico, è stato il primo quotidiano che ha avuto l’ardire di scrivere la parola Mafia.

La serie prende spunto dagli eventi realmente accaduti tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, focalizzandosi su un periodo cruciale per la lotta alla mafia.

L’Ora è stata una palestra di menti vivaci e giornalisti coraggiosi che, capitanati dal loro direttore, scovavano la notizia, la catturavano e la raccontavano ai lettori, esponendosi in prima persona, nonostante le ostilità del potere costituito, da troppo tempo connivente con la malavita.

Non vendeva centinaia di migliaia di copie, non aveva ricchi stipendi da corrispondere ai suoi giornalisti, non riusciva ad allontanare per troppo tempo il rosso dai bilanci editoriali.

Eppure, le pagine scritte dal quotidiano L’Ora rappresentano un punto fermo nella storia recente di questo Paese. Questa è una serie che racconta una storia non solo giornalistica, ma soprattutto umana: l’epopea di coraggio e sangue di una banda di giornalisti, tutti giovanissimi e impazienti di cambiare le loro vite e quelle del loro Paese, a qualunque costo. Anche la loro stessa vita.

La storia de L’Ora è infatti quella di un giornalismo di indagine, potente ed emozionante, fatto di donne e uomini che hanno messo a rischio anche la vita pur di portare al pubblico la conoscenza della verità.

