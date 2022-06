È partito con grande successo lo scorso sabato da Blegny in Belgio “CORTOMETRAGGI LIVE”, il tour di GIUSY FERRERI che da oggi la vedrà protagonista anche in Italia.

Da questa sera, martedì 7 giugno, e fino a fine agosto, Giusy sarà in tour in tutta Italia in una serie di date estive per presentare live il suo ultimo album in studio, “Cortometraggi”, per poi tornare dal vivo in teatro questo autunno, a partire dalle due anteprime il 1° ottobre al Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli) e il 3 ottobre al Teatro dal Verme di Milano.

Giusy Ferreri sarà accompagnata sul palco dalla sua band composta da Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Fabrizio Bicio Leo (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra).

Queste le prime date annunciate, prodotte e organizzate da Friends & Partners:

7 giugno – VITULANO – PIAZZA SS TRINITÀ (ingresso gratuito)

11 giugno – LOCARNO – NOTTE BIANCA – PIAZZA GRANDE (ingresso gratuito)

01 luglio – CESENATICO (FC) – NOTTE ROSA – PIAZZA ANDREA COSTA (ingresso gratuito)

31 luglio – BADIA POLESINE (RO) – PIAZZA DELLA CHIESA

14 agosto – GIULIANOVA (TE) – PIAZZA DEL MARE (ingresso gratuito)

26 agosto – CELANO (AQ) – PIAZZA IV NOVEMBRE (ingresso gratuito)

I biglietti sono disponibili in prevendita https://www.ticketone.it/artist/giusy-ferreri/. Info su www.friendsandpartners.it.

www.instagram.com/giusyferreriofficial – www.facebook.com/giusyferreri

https://twitter.com/giusyferreri

Altri articoli di Concerti su Dietro La Notizia