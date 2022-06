Nove: il Sindaco di San Leo mette “Un paese a dieta”

Con l’aiuto dello chef ROBERTO VALBUZZI, del campione sportivo AMAURYS PEREZ e della professoressa CARLA LERTOLA

A raccontare l’esperimento la voce di GENE GNOCCHI

L’8 E IL 12 GIUGNO ALLE 21.25 SUL NOVE

E DISPONIBILE IN STREAMING SU DISCOVERY+

San Leo è un piccolo e antico borgo di qualche centinaio di abitanti che si arrocca sulla collina e guarda il mare di Rimini. Si mangia bene, come in tutta Italia.

Tra strade e vicoli intrisi di storia, è dal Medioevo che i leontini si godono la vita e il loro piccolo borgo, tra tagliatelle, prosciutto e sangiovese.

Nel paese, infatti, gli insaccati sono un orgoglio, i dolci una tradizione irrinunciabile e il buon vino una religione. Ma un giorno, un giovane e coraggioso sindaco decide che così non va e che le cose devono cambiare…

“UN PAESE A DIETA”, in onda l’8 e il 12 giugno in prima serata sul NOVE e disponibile in streaming su discovery+, racconta la scommessa del sindaco di San Leo, Leonardo Bindi, che vuole mettere tutti i suoi concittadini a dieta!

Nelle due puntate vedremo la nascita, l’evoluzione e il risultato di questa divertente sfida: 100 giorni per perdere un totale di 500kg! Forse per dare il buon esempio, forse per approfittare della situazione per rimettersi in forma, anche il primo cittadino parteciperà alla sfida.

Ad aiutare il sindaco scenderanno in campo 3 esperti: lo chef del programma cult ‘Cortesie per gli ospiti’ Roberto Valbuzzi, il campione sportivo di pallanuoto Amaurys Perez (in questo caso village trainer) e la professoressa Carla Lertola, nota specialista in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica. Voce narrante di questa esilarante avventura Gene Gnocchi.

Il programma, un esperimento sociale che incontra il racconto della realtà e diventa commedia corale, farà conoscere il paese e i suoi abitanti, le telecamere spieranno le reazioni più divertenti, il loro percorso e gli spettatori li vedranno faticare, conoscersi, confessarsi e, alla fine, scoprirsi più forti e…sani! Riuscirà il team a far perdere al paese i famigerati 500 kg di sovrappeso?

“UN PAESE A DIETA” (2X70) è un programma prodotto da FTM Entertainment per Warner Bros. Discovery. Sarà disponibile in streaming su discovery+ dal 1° giugno. L’hashtag ufficiale è #UnPaeseADieta.

SITO: www.nove.tv – TWITTER: @nove – INSTAGRAM: @nove FACEBOOK: NOVE

SITO: www.discoveryplus.it – INSTAGRAM: @discoveryplusit – TWITTER: @discoveryplusIT – FACEBOOK: http://www.facebook.com/discoveryplusIT

Per altre notizie relative al tema Dietro la tv Dietro la Notizia