La Gioconda di Amilcare Ponchielli, che alla Scala ha avuto la sua prima assoluta l’8 aprile 1876, torna in palcoscenico a 25 anni dall’ultima produzione in un nuovo allestimento con la direzione di Frédéric Chaslin, la regia di Davide Livermore e un cast che schiera nelle parti principali Saioa Hernández in alternanza con Irina Churilova (la Gioconda), Daniela Barcellona (Laura), Fabio Sartori (Enzo Grimaldo), Roberto Frontali (Barnaba), Erwin Schrott (Alvise Badoero) e Anna Maria Chiuri (la cieca).

Le scene sono di Giò Forma, i costumi di Mariana Fracasso e i video di Gep Cucco. Il Coro è diretto da Alberto Malazzi, mentre la coreografia firmata da Frédéric Olivieri coinvolge gli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala.

Un’ora prima dell’inizio di ogni recita, presso il Ridotto dei Palchi, si terrà una conferenza introduttiva all’opera tenuta da Elisabetta Fava.

L’opera si rappresenta con due intervalli. L’orario di inizio è fissato alle ore 19.30.

La rappresentazione del 7 giugno sarà trasmessa in diretta da Rai Radio3. È prevista anche la trasmissione in differita in diversi Paesi europei e negli Stati Uniti.

