YesMilano. Obiettivo grandi eventi, congressi e giovani

Milano rilancia sul turismo internazionale

La strategia di promozione messa in campo da Milano&Partners con il Comune e la Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi è stata illustrata oggi al Tavolo Turismo

Obiettivo grandi eventi, congressi e giovani. Sono questi i focus della promozione internazionale di Milano per il 2022, emersi dal Tavolo Turismo che si è riunito oggi a Palazzo Giureconsulti.

Terminata l’emergenza sanitaria, Milano è tornata a registrare presenze pari ai livelli pre-Covid. Il mese di aprile, infatti, si è chiuso con oltre 587mila arrivi, eguagliando di fatto i 594mila arrivi registrati nello stesso mese del 2019.

Una performance che incide positivamente sulle imprese del comparto e che stimola gli attori in campo a mettere a punto strategie efficaci per sostenere il trend.

Confermati alcuni asset strategici di promozione, dai grandi eventi (sportivi, di spettacolo e culturali) alle settimane tematiche, per il 2022 l’azione di promozione del Comune di Milano e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi si concentrerà sul settore MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

Grazie al supporto dello YesMilano Convention Bureau, Milano si candida quale destinazione congressuale di livello internazionale anche attraverso la partecipazione alle principali fiere del settore.

Dopo la BIT, il prossimo appuntamento è l’IMEX di Francoforte, la manifestazione MICE più accreditata in Europa che si tiene dal 31 maggio al 2 giugno.

Qui il Comune avrà un corner all’interno dello stand Italia, realizzato da Enit e il 31 maggio presenterà le sue politiche sul turismo al “Policy Forum”, un momento di incontro e scambio tra rappresentanti politici locali, leader e funzionari governativi, cui prenderà parte un rappresentante dell’Amministrazione comunale.

A ottobre, Milano sarà all’IMEX America, a Las Vegas, e tra fine novembre e inizio dicembre sarà all’IBTM World di Barcellona.

Nell’ultimo anno, grazie ad una diffusa campagna di comunicazione lanciata con il brand YesMilano si è puntato sul rilancio del territorio, non solo attraverso l’immagine di luoghi iconici, ma anche e soprattutto con la scoperta dei quartieri milanesi che rappresentano l’identità e l’anima della città.

Per l’estate la città punta su una campagna per attrarre i giovani visitatori internazionali, che riconoscono Milano come destinazione lifestyle. La campagna, con il brand YesMilano, sarà lanciata nel mese di giugno sul mercato europeo e nordamericano, con l’obiettivo di mettere Milano al centro dei desideri di viaggio per una nuova generazione di ragazzi.

In particolare sono in partenza il bando “InnovaTurismo 2022”, finalizzato a promuovere progetti di imprese e partenariati di imprese in grado di migliorare la fruizione e rendere più sicura e sostenibile l’esperienza turistica, ed incentivare processi di innovazione digitale in ottica di comunicazione e marketing, riorganizzazione interna; e il bando “Linea efficienza energetica delle micro e piccole imprese del settore ricettivo”, per sostenere gli investimenti in ottica di efficientamento e risparmio energetico.

Prosegue anche quest’anno InBuyer Turismo: la piattaforma di business matching di Camera di commercio tra operatori turistici locali e buyer esteri in forma di sessioni di incontri B2B. Dal 2019 al 2021 sono quasi 2.500 gli incontri B2B tra operatori della filiera turistica di Milano Monza Brianza Lodi e seller esteri realizzati attraverso il progetto Inbuyer Tourism. Di imminente lancio il nuovo programma ibrido (B2B on line e fam trip sul territorio) con focus verso i settori MICE e lusso.

Continua il programma di formazione avanzata specialistica alle imprese del settore turistico per fornire competenze utili a rispondere ai nuovi trend della domanda, che dal 2018 ha coinvolto oltre 900 imprese. Focus della proposta formativa saranno i temi turismo di prossimità e turismo congressuale.

