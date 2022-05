Un nuovo entusiasmante capitolo sta per cominciare. Venerdì 27 maggio i La Rua tornano, in radio e in digitale, con il nuovo singolo “Sotto un treno” (distribuito da Believe), che sancisce l’inizio del progetto che vede la supervisione artistica di Elisa Toffoli.

Il brano – disponibile da lunedì 23 maggio, in pre-save e pre-add al link https://bfan.link/LaRuaSottoUnTreno – sigla il ritorno dei La Rua e anticipa due importantissimi appuntamenti live a Verona: il concerto al Green Village dell’Heroes Festival 2022, dove si esibiranno domenica 29 maggio, e la partecipazione come opening act al live di Elisa il giorno successivo, lunedì 30 maggio, all’Arena di Verona.

Prodotto da Nacor Fischetti e Charlie Mariani, insieme a Elisa Toffoli, che ha supervisionato tutte le fasi della creazione del brano, “Sotto un treno” è una ballata di matrice rock che segna un coraggioso taglio netto con il passato dei La Rua e si discosta da quella che era la natura NuFolk della band.

È sempre difficile gestire le emozioni negative che seguono la rottura di una relazione: la rabbia, la delusione, la frustrazione per non aver fatto di più. Tutto questo ci fa sentire come fossimo sotto un treno. “Il brano – commentano i La Rua – racconta uno spaccato della vita dell’artista e autore, Daniele Incicco, attraverso un sound essenziale e un linguaggio crudo e diretto”.

