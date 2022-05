Un’estate ricca di appuntamenti live per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, che insieme al Comune di Sanremo porta nella città dei fiori la rassegna musicale “Sanremo Summer Symphony 2022”.

Una manifestazione, frutto di una visione d’insieme collaborativa tra la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, gli operatori della musica, del turismo e le istituzioni, in cui si alterneranno artisti di fama nazionale e internazionale di musica classica, jazz, pop e rock, che si esibiranno nella splendida cornice dell’Auditorium Alfano, un teatro all’aperto con vista mare, e al Teatro Ariston di Sanremo, simbolo per eccellenza della cultura musicale leggera italiana.

Il 21 luglio alle 21.30, infatti, la cantante, ballerina, attrice, autrice e carismatica interprete UTE LEMPER si esibirà con un concerto creato appositamente per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e presentato in prima assoluta al pubblico (direttore: Maestro Giancarlo De Lorenzo). L’artista porterà sul palco brani estratti dal suo repertorio, per un viaggio musicale che racconta in note Berlino, New York e Parigi.

Il 18 agosto, invece, sempre al Teatro Ariston alle 21.30 ci sarà FABRIZIO BOSSO, considerato uno dei migliori trombettisti della scena internazionale, con “A New Tale”, un concerto per tromba e orchestra sinfonica composto e diretto da Paolo Silvestri.

I biglietti sono disponibili in prevendita da ieri mercoledì 18 maggio, alla biglietteria del Teatro Ariston di Sanremo (Via Matteotti, 212) tutti i giorni dalle 17 alle 21 (il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21) e online al sito www.sinfonicasanremo.it.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0184 506060.

L’inaugurazione della stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo è attesa per il 21 giugno, giorno della “Festa della Musica” in due luoghi di eccezione: al Forte Santa Tecla di Sanremo alle 21 risuoneranno le musiche di Mozart con il concerto diretto dal Maestro Jacopo Sipari intitolato semplicemente “Festa della Musica” (ingresso gratuito), concepito appositamente per celebrare l’arte del noto compositore austriaco.

All’Anfiteatro Romano di Ventimiglia, invece, il quintetto di fiati dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo suonerà sempre alle 21 le composizioni di Haydn, Danzi, Ibert e Agay (ingresso gratuito).

In arrivo tantissimi altri eventi live per gli amanti della musica classica, pop, jazz, rock e non solo. L’Orchestra Sinfonica di Sanremo si misurerà quest’estate con generi diversi, capaci di attrarre un pubblico curioso e variegato. Un cartellone ricco pensato per tutte le fasce di età, dai più grandi ai più piccini, con spettacoli e promozioni ad hoc per le famiglie e i bambini.

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia