KIABI, leader francese del fast-fashion per tutta la famiglia, torna sul piccolo schermo con una campagna di videostrategy multipiattaforma, studiata da Initiative, agenzia media del brand.

Nella campagna KIABI, realtà dinamica in costante crescita nel nostro Paese, pensa ad una moda a piccoli prezzi per tutta la famiglia, adatta a tutte le forme e morfologie, che salvaguarda anche il nostro pianeta. Lo spot evidenzia una moda “di tutti i colori” in cui le caratteristiche di ciascun componente della famiglia protagonista vengono valorizzate dal capo d’abbigliamento indossato. Un posizionamento che rafforza la vicinanza del brand alle famiglie e ai valori dell’inclusività, lo spot mantiene i sottotitoli per i non udenti rimarcando l’impegno che l’azienda sta ponendo nel comunicare il proprio brand a tutti.

“Initiative e KIABI sono vicine anche sul piano dell’impegno sociale. Così come KIABI vuole comunicare i propri valori di diversity ed inclusion, anche la nostra agenzia è attiva nel progetto Stand Out in Culture con cui sta indagando i fenomeni sociali più rilevanti del momento” ha commentato Enrico Girotti, Inclusion Catalyst Mediabrands e Managing Partner, Strategy and Growth di Initiative.

In continuità con il percorso strategico intrapreso da Initiative con KIABI, la pianificazione video include un approccio multipiattaforma, allargato alla Tv sulle emittenti generaliste e verticali che consente di raggiungere un pubblico più esteso. L’erogazione degli asset digitali è prevista sulla CTV e attraverso una campagna in programmatic, gestita da Matterkind, l’Ad Tech unit di IPG. Per lavorare sull’awareness sono stati selezionati formati impattanti, come i video full screen mentre per consolidare il ricordo sarà attivata una strategia di retargeting sugli utenti che sono stati esposti allo spot televisivo.

