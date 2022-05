Beach Boys Sounds of Summer – 60° anniversario

Dopo aver firmato per la Capitol Records nel 1962 ed aver pubblicato quello stesso anno il primo album Surfin’ Safari, tre giovani fratelli insieme a un cugino e ad un amico di Hawthorne, California, conosciuti semplicemente come The Beach Boys, diventarono popolari con il loro suono esuberante che incarnava lo stile di vita da spiaggia della Southern California con armonie vocali solari, twangin’ guitars, surf songs ed esuberanza giovanile.

Grazie al successo di hit come “Surfin'” e “Surfin’ Safari”, l’album, che conteneva per lo più brani originali, cosa insolita per quei tempi, rimase per 37 settimane nella classifica di Billboard aprendo la strada ad una delle band più acclamate dalla critica, con un successo commerciale enorme e vendite che hanno superato i 100 milioni di dischi in tutto il mondo.

Con ogni album, i Beach Boys hanno affinato le loro capacità di scrittura e produzione, evolvendosi rapidamente dai loro primi esordi nel surf per creare alcune delle musiche più accattivanti e coinvolgenti dal punto di vista sonoro.

Sessant’anni dopo aver diffuso per la prima volta le loro good vibrations in tutto il mondo, i Beach Boys, prima band pop americana a raggiungere il traguardo dei 60 anni, rimangono uno dei gruppi più leggendari e influenti grazie a una musica senza tempo che risuona nella cultura moderna odierna più forte che mai.

Per celebrare il loro 60° anniversario, Universal Music ha pianificato una serie di iniziative per celebrare la “America’s Band” nel 2022 e nel 2023

Per iniziare le celebrazioni e fornire la perfetta colonna sonora estiva, ecco una nuova edizione rimasterizzata e ampliata della raccolta dei più grandi successi della carriera dei Beach Boys, Sounds Of Summer: The Very Best Of The Beach Boys, in uscita il 17 giugno. Pubblicato originariamente nel 2003, l’album è salito al 16° posto della classifica americana dove è rimasto per 104 settimane.

Ha venduto quasi quattro milioni e mezzo di album ed oraèstato aggiornato sia nel numero di brani che nella qualità dell’audio, aggiungendo 50 canzoni alle 30 tracce originali con il meglio del gruppo: 80 tracce che spaziano dai loro primi successi ai brani più amati dai fan, dal loro album di debutto del 1962, Surfin’ Safari, sino a Still Cruisin’ del 1989.

Dopo l’uscita di Sounds of Summer, il prossimo autunno proseguiranno le pubblicazioni d’archivio dei Beach Boys, riesplorando due album delle band spesso trascurati ma fondamentali. Maggiori dettagli verranno rivelati presto.

Oltre alle nuove uscite musicali di Capitol/UMe, i Beach Boys stanno realizzando un documentario, untribute-album, mostre ed eventi prestigiosi, partnership e molto altro per celebrare il loro 60° anniversario.

